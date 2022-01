¿Qué hacía Madonna con el móvil de Úrsula Corberó en la mano?

Al programa de Jimmy Fallon solo van las estrellas, pero solo brillan las grandes estrellas. Y Úrsula Corberó acaba de demostrar que es un gran estrella, derrochando desparpajo y glamour. Todos se han rendido a sus pies. ¡Y a sus botas! La actriz española ha arrasado nada más entrar en el plató de The Tonight Show, de la NBC, y lo ha hecho después de Nicole Kidman, que estrena Being the Ricardos, la película de Aaron Sorkin en la que encarna a la comediante Lucille Ball y en la que comparte protagonismo con Javier Bardem. “¿Y has venido desde Madrid para vernos?, le preguntaba a la actriz a modo de piropo. "¿Y es la primera vez que estás en un show como este? ¡Es un honor!”. Y ella, con mucho sentido del humor, le ha restado ha dicho que era de lo más normal compartir programa con Nicole Kidman.

" Ver esta publicación en Instagram "Una publicación compartida de The Tonight Show (@fallontonight)" "

Tiene el teléfono de Madonna Durante la entrevista, Fallon le ha preguntado que quién era la persona que más le ha sorprendido declarando que era fan suyo y ella ha dicho que Madonna, y ha contado una divertida y surrealista anécdota ocurrida en el avión que la llevaba de Los Ángeles a Madrid. Fue al baño y vio a la cantante. “¿Es Madonna?, pensé. Y entonces ella, al girarse, me miró a los ojos". Fue entonces cuando Madonna se puso los zapatos (gesto que imitó Úrsula Corberó en el plató poniendo sus botas sobre la mesa para asombro de Fallon) y le dijo: "Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta Money Heist y que Tokio es mi personaje preferido”, reveló la actriz para gozo de Fallon y el público, que rompió a aplaudir. Y ella siguió con la anécdota. “Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra”. Madonna, preocupada, le preguntó si estaba bien. “¿Sabes quién soy?”, le dijo a la española. Úrsula Corberó, alucinó más todavía pero pudo recobrar la voz y salir del shock. Habló con Madonna y se intercambiaron los números de teléfono. "¡Veía a Madonna con mi teléfono en su mano!", ha dicho. Pero lo mejor estaba por llegar y lo descubrió en su móvil. "Al cabo de un rato recibí un mensaje de Madonna y me decía que me había olvidado mi pasaporte en el asiento. ¡Pude volver a casa gracias a Madonna!”. Úrsula Corberó es una de las actrices que más brilla en las alfombras rojas. GTRES