Desde que se estrenase en todo el planeta, La casa de papel se ha convertido en un auténtico éxito en ambos hemisferios. Parte de la culpa la tienen actores como Álvaro Morte, Jaime Lorente, Miguel Herrán, Nawja Nimri o Úrsula Corberó. A escasas semanas de visualizar la primera parte de la nueva temporada, fue Corberó quien ha desvelado cómo fueron las últimas jornadas de grabación junto a todo el equipo de la producción.

En su momento, la que forma parte de la banda de atracadores más famosa de la plataforma ya se despidió de su personaje. Sin embargo, nadie esperaba la confesión que realizó sobre las últimas escenas del rodaje: “Recuerdo que no podía parar de llorar mientras rodábamos. Sentía un dolor en mi estómago. Echaré de menos a Tokio, pero al mismo tiempo, creo que será parte de mí para siempre”, comenzaba explicando durante una entrevista a la revista Harper's Bazaar. "Hay muchas cosas que me han pasado desde que llegué a la serie. Mi vida ha cambiado y me siento muy agradecida y orgullosa".

"También me encanta la comedia. Cuando me dieron el papel de Tokio, fue una gran sorpresa para mí porque pensé: "Oh, nunca confiarán en mí para hacer este tipo de personajes". Y ahora es todo lo contrario... Extraño la comedia… Amo Tokio, pero ella es intensa".

"Fin de una etapa. Joder qué viaje. Voy a echar muchísimo de menos a mis compis. Gracias a todos por tanto, espero que la quinta esté al nivel que merecéis, lo que nos habéis dado es grandioso. Jarana forever", indicaba hace unas semanas en su perfil de Instagram. En el post, la actriz no dudó en compartir momentos del rodaje junto a sus compañeros durante estos años, como Álvaro Morte, Miguel Herrán o Alba Flores.

"A ti, querido Profesor. Echaré de menos pasarlo tan bien contigo" La cuarta temporada de La casa de papel nos acompañó durante los primeros días del confinamiento, pero tan solo un año más tarde, el equipo comenzó a decir adiós a los personajes que los han acompañado desde el inicio de la aventura. Uno de los mensajes más emotivos fue el publicado por Álvaro Morte. El intérprete cautivó a medio mundo tras dar vida a uno de los personajes más emblemáticos del proyecto: el Profesor. Una persona que sirvió como hilo conductor de una de las historias más vistas de la plataforma y que tras concluir su última jornada de rodaje, se despidió de la manera más emotiva con un vídeo en redes sociales. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Álvaro Morte (@alvaromorte)“ “ Subido en un coche, Morte grababa su rostro mientras se veía cómo se alejaba poco a poco de las instalaciones que tantos días de rodaje habían presenciado. "Dejando por última vez el plató de La casa de papel. Sobran las palabras. Agradecido por tanto, por todo. A los fans (los primeros, por supuesto), a todo el equipo de Vancuver y Netflix. Y a ti, querido Profesor. Echaré de menos pasarlo tan bien contigo. GRACIAS", escribía en su perfil de Instagram. La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo al actor, entre ellos los de compañeros de profesión como Najwa Nimri, Clara Alvarado, Itziar Ituño o Pedro Alonso. Este último, que interpreta a Berlín en la serie, le dedicó unas palabras especiales a quien fue su hermano en la ficción: "Qué viaje. Qué asombroso viaje, Álvaro. Que el corazón te alumbre en lo que viene, eso pido".