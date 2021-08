Desde que se desvelaran las fechas en las que se estrenarán las dos partes de la temporada final de La Casa de Papel, los seguidores de la ficción no han dudado en ir lanzando posibles hipótesis sobre el cierre de una historia que lleva años marcando tendencia entre todo tipo de públicos. Desvelado el último tráiler antes de su emisión, solo nos queda preguntarnos... ¿qué tramas quedan aún por cerrar?

"La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra". Así adelantaba Netflix la sinopsis de la quinta temporada, pero las nuevas imágenes han vuelto a levantar el hype de un público que espera con ganas los días 3 de septiembre y 3 de diciembre, las fechas escogidas para el estreno de los episodios.

Por otra parte, puede que el Profesor esté más en peligro que nunca . Alicia Sierra descubrió su escondite con maestría y le puso absolutamente en jaque. ¿Qué pasará si se terminan las comunicaciones con su equipo? ¿Cómo culminarán un asalto que cada vez corre más riesgo? Hay quien ya elucubra sobre si el personaje de Nawja Nimri hará lo mismo que su antecesora y terminará formando parte del plan que comenzó persiguiendo. También que su avanzado estado de embarazo será clave, puesto que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de relevancia en el desarrollo de la trama. ¿Ha llegado el momento de sacarle partido?

Quien no haya visto el último capítulo de la cuarta temporada y se haya preguntado qué ocurrirá con el Profesor, que tire la primera piedra. El legendario personaje de La Casa de Papel supone toda una incógnita tras salir airoso de su asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero... ¿qué va a pasar después de intentar hacer lo mismo con el Banco de España ? La muerte de Nairobi fue una de las pérdidas más sonadas de la historia de este atraco, así que son muchos los seguidores de la serie que piden su regreso en forma de flashback -como ya ocurrió con el personaje de Berlín-.

¿Cómo escaparán del Banco de España?

Es evidente que la huida sigue siendo la mayor preocupación de Lisboa, Tokio, Denver y compañía, así que no resulta extraño imaginar que la forma de hacerlo -si es que lo consiguen-, no será a través de un túnel como ya ocurrió en las primeras temporadas. El hecho de carecer de la ayuda del Profesor desde el exterior podría hacer que su plan no se llevase a cabo y finalmente contarán con la entrada de la Policía y el Ejército que llevan días escoltando todas y cada una de las salidas del Banco de España. "Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros", se escucha al Profesor durante el tráiler. La maquinaria se pone en marcha por última vez y queda clara cuál será la misión de Lisboa: liderar un grupo que acaba de quedarse sin su guía.

Otra de las incógnitas es el futuro de la exinspectora Lisboa. Recordemos que su familia sigue en Tailandia tras escapar junto a ella después de dar el golpe en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sin embargo, Alicia Sierra juró que terminaría capturando a la madre e hija de su excompañera y entregarlas a las autoridades si finalmente no colaboraba con la justicia. Su posición es, ahora más que nunca, absolutamente relevante para el desarrollo de la historia.