Todos sabemos que cuando unos premios como los Latin Billboard se celebran, medio mundo queda pendiente no solo de los looks, los galardones y las actuaciones de la gala, sino también de todas aquellas anécdotas que quedan plasmadas en el bakcstage del show. Y dos de las artistas que destacaron por encima del resto no fueron otras que Rosalía y Tokischa. La española y la dominicana levantaron gran hype al confirmar que interpretarían "Linda" en directo por primera vez, así que no es de extrañar que su intervención haya sido una de las más comentadas en redes sociales.

“Rosalía y Tokischa interpretan 'Linda' por primera vez en su actuación de los #Billboards2021. pic.twitter.com/3FURkeOjJb“ — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) September 24, 2021

Con su habitual estilo y repletas de energía, Rosalía y Tokischa deslumbraron a un público que no dejó de bailar durante toda la actuación. Su coreografía, cuerpo de baile, escenografía y sintonía entre ellas consiguieron que su collab traspasara fronteras y, por primera vez, evidenciase la buena sincronía que existe entre dos de las voces más icónicas de la música urbana contemporánea.

