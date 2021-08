Cada vez que Rosalía se pasea por redes sociales, medio mundo saca la lupa para analizar al detalle de qué trata su última publicación. En esta ocasión, la intérprete centró toda la atención gracias a unas imágenes junto a Tokischa. Ambas aparecen en lo que parecen ser las imágenes del rodaje de su próximo videoclip. Una colaboración que la española ya anunció durante una entrevista a un medio local de República Dominicana. Ahora bien... ¿qué sabemos de la unión de estos dos iconos de la música?

"Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde. Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero hay álbumes que se hacen en un par de meses y otros que se tardan dos, tres o cuatro años", confesaba hace unos días a un medio dominicano. "Es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente y Tokischa es una mujer que va romper heavy solo por el mensaje que ella tiene por lo ella representa. Es una mujer que incomoda y las mujeres cuando no hacen lo correcto incomodan parecer ser".

Sus palabras que no pasaron desapercibidas entre unos seguidores que esperaban con ilusión la llegada de nuevos proyectos por parte de la catalana. Y dicho y hecho, porque las imágenes que se han filtrado en redes sociales han desencadenado una oleada de comentarios alabando la futura unión entre Rosalía y Tokischa.

La intérprete de "Malamente" suele ser bastante enigmática cada vez que publica un tuit en su perfil, así que a nadie le extrañó que sin venir a cuento, Rosalía publicase la siguiente palabra: "LINDA". ¿Qué mensaje traía consigo ese término? Muchos dudaron sobre lo que podría significar, hasta que la propia Tokischa mencionó la publicación con otro mensaje: "Yo toy Rulin". Y boom, el hype estaba servido. Ambas estaban interactuando públicamente mientras un vídeo de su posible videoclip se viralizaba como la pólvora. ¿Coincidencia?