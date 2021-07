Que Rosalía es una de las artistas más internacionales con las que cuenta nuestra industria es indiscutible. Pero si además tenemos en cuenta el potencial que posee a la hora de comunicarse con sus seguidores, el hype adquiere otro nivel. La catalana cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, y es probable que sea Instagram su aplicación predilecta. Sin embargo, es Twitter la que consigue colocarla de forma habitual en el foco de la conversación social cada vez que interactúa con los usuarios que siguen día a día su rutina.

Durante el fin de semana, la intérprete de "Malamente" quiso llevar a cabo una ronda de preguntas y respuestas con sus fans. ¿El resultado? Unos tuits que no han pasado desapercibidos en la red de microblogging y que evidencian el gran sentido del humor que posee la cantante. ¿Cuál es su palabra más usada? ¿Con qué artista no le importaría colaborar? ¿Cuál es su lugar favorito de Barcelona?

Aunque el tuit en cuestión obtuvo más de 10.000 respuestas, Rosalía fue clara a la hora de contestar a las múltiples peticiones que recibió en cuestión de minutos. De hecho, una de las más aclamadas fue la que dejaba claro que no le importaría marcarse una collab nada más y nada menos que con Bad Gyal, una artista con la que las redes llevan pidiendo una unión desde hace tiempo.

Muchos de sus seguidores aprovecharon la ocasión para recordar junto a ella algún que otro momento de conciertos pasados relacionados con el lanzamiento de su primer disco . Ahora bien... ¿qué hay del segundo? La catalana no quiso desaprovechar la ronda de respuestas para desvelar que no solo podría estar a la vuelta de la esquina, sino que se encuentra completamente orgullosa del proyecto que tiene en vilo a millones de seguidores alrededor del mundo.

"Mi gatita y yo", la canción que "prende" a Rosalía

Con la música como hilo conductor de muchas de las preguntas, Rosalía no dudó en mostrar abiertamente sus últimos gustos musicales. De hecho, confirmó que le encanta la música clásica, recomendó Despegando, uno de los discos de Enrique Morente; desveló que su canción favorita de todos los tiempos es "It's Oh So Quiet", de Björk y atento, porque nadie se esperaba que la canción que más "prendía" a nuestra artista más internacional no es otra que "Mi gatita y yo", el hit de Daddy Yankee junto a Guanabanas.

“pic.twitter.com/1uKWm1XgY5“ — R O S A L Í A (@rosalia) July 25, 2021

Sin dejar de lado a su Barcelona natal, Rosalía también afirmó que la Ciudad Condal es un lugar apropiado para crecer como artista. Además, elaboró una lista con sus restaurantes favoritos, confesó que en su casa le dicen "Rusalía" y no "Rosalía" y que tiene muchas ganas de viajar a Japón y República Dominicana.

La artista finalizó la inesperada interacción con sus seguidores publicando cuál fue el último libro que se había leído ("Las verdades de Chavela"), cuál es la música que suele escuchar últimamente ("The Narcissist" de Dean Blunt e Inga Copeland) y contestando divertida al porqué de su ortografía en el tuit que daba pie a esa divertida e improvisada ronda de preguntas.