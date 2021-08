El hype por el nuevo proyecto de Rosalía es una realidad. Basta con sumergirse en redes sociales para descubrir todo tipo de peticiones por parte de unos fans que esperan con ilusión los próximos lanzamientos de la catalana. La intérprete, que desde que dio comienzo la pandemia no ha parado de crear, acudió a un programa de radio en República Dominicana y no dudó en desvelar algún que otro detalle de un álbum que parece estar más cerca que nunca.

"La pandemia no cuenta, ¿verdad? Porque hace ya tres años del El Mal Querer. El mismo tiempo que llevo trabajando en el nuevo álbum. Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca, aunque el tracklist todavía no está terminado", comenzaba explicando. "Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde. Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero hay álbumes que se hacen en un par de meses y otros que se tardan dos, tres o cuatro años".

Durante el encuentro, Rosalía fue preguntada sobre cómo lleva que haya quien critica la forma que tiene de interpretar el flamenco y reflexionó sobre si seguirá formando parte de su carrera artística: "El flamenco es una música con mucha tradición y que lleva ya muchos años. Como está tan codificada, la gente piensa que es una cosa y no puedes salirte de ella. Pero me gusta pensar que no hay solo una forma de ver las cosas, sino que cada persona tiene una forma de pensar diferente que hace que hagas distinto el flamenco. Para mí tiene que ver con eso, con la libertad de crear. Yo soy sensible, así que mentiría si te dijera que las críticas no me afectan. Sin embargo, no me las tomo muy en serio, solo si me lo dice mi madre", indicaba divertida. "Hay quien me da amor y quien no dentro del género, pero está bien que sea así. Es lo normal, la vida es agridulce".

La estética de El Mal Querer sigue en las retinas de todos aquellos que dedicaron su tiempo a escucharlo. Aunque solo fueran unos minutos. Sin embargo, pocas personas saben que fue fruto de la inversión que realizó la propia Rosalía: " Recuerdo que lo que gané con mi primer proyecto lo cogí, que no era gran cosa, y lo invertí en las coreografías de mi siguiente show, el de El Mal Querer . Mi hermana y mi madre me decían: "¿pero estás segura?". Pero yo lo estaba. El dinero que yo gano con mi trabajo, lo vuelvo a poner en mi trabajo para seguir mejorando".

Además, la catalana explicó desde qué edad tuvo claro que su futuro debía de estar vinculado a la industria musical : "Recuerdo que tendría unos nueve años y en casa ya me gustaba cantar y bailar. Ahí fue cuando me di cuenta de que podía comunicarme a través de la música. Sobre los 10 yo ya decía que quería ir a clase de canto . De hecho, me gustaba un chico que tocaba la guitarra y le dije a mi madre: ¿por qué no me apuntas a clases de guitarra? Yo tenía la ilusión de enamorarlo. Al final no pasó nada, pero al menos aprendí a tocarla. Nadie de mi familia sabe nada sobre música ni está metida en la industria".

Durante la charla, Rosalía también reflexionó sobre la importancia que poseía el dinero en su día a día. "Yo seguiría haciendo música aún sin ganar un solo euro. Por eso sé que me gusta la música que hago, porque la haría igualmente . Para mí el dinero es un medio para hacer lo que quiera, porque siempre pienso en proyectos grandes. Para eso necesitas infraestructura, así que en ese sentido claro que viene bien el dinero. En lo personal no soy tan complicada, porque yo con un pan con tomate, una tortilla y mi familia soy feliz", comentaba.

"Me entreno cada día por salud mental"

Me intento mantener siempre con alegría. Me hace feliz tener a la gente que quiero cerca, poder hacer lo que me gusta -que tengo esa bendición-. Con eso soy feliz, tampoco necesito tanto". Así respondía Rosalía tras ser preguntada por todo aquello que le ilusiona en la vida. Y como ya ha mencionado en alguna ocasión, siente que es una persona totalmente "cercana" a los suyos: "Siempre soy muy abierta e intento que la gente de mi alrededor se sienta bien, aunque no los conozca de nada. Soy una persona muy cercana. Tuve una niñez de estar mucho con la familia y estar rodeada de naturaleza. Me acuerdo mucho de estar todo el día corriendo por el bosque, de ir en moto con mi padre... Siempre me han gustado mucho, de hecho, de pequeña tenía una Scooter".

Aunque muchos no lo recuerden, Rosalía pasó por un talent cuando tan solo tenía 14 años. Una experiencia que, según explicó, fue uno de los puntos de inflexión en su carrera: "Es humano dudar, pero creo que debe estar por delante la intuición y tu fe. A mí me sirvió mucho mi paso por el programa porque yo siempre he querido vivir de la música. Como no tenía la oportunidad de cantar en ningún escenario, yo fui donde tenía que ir. Esa experiencia, aunque no fue la ideal, me enseñó a darme cuenta de que me tenía que formar fuerte y aprender a cómo subirme a un escenario".

"Soy una persona muy curiosa y siempre quiero estar aprendiendo. Quiero tener el corazón abierto", continuaba relatando. "Al final, para mí el hecho de ser artista es algo que me permite crecer y ser más libre. ¿Qué hay más bonito que aprender de otros lugares y personas? Además, me entreno cada día, y ya por salud mental. No sé tomármelo más chill. Siempre pido mucho de mí, pero como me siento bien agradecida de dónde estoy, pienso que tengo que seguir así. Yo me relajo yendo al cine, cocinando... cada uno es diferente, pero a mí me sirve esto".