Desde que Rosalía evidenciase su total admiración hacia Tokischa, fueron muchos los que comprobaron que la posible colaboración entre ambas podría ser una realidad. Y así ha sido: ambas han lanzado "Linda", un tema reivindicativo que no ha pasado desapercibido para los miles de usuarios que esperaban con auténtico hype la unión musical de dos de los iconos más potentes de la música urbana contemporánea.

Con la ilusión que caracteriza a la española cada vez que saca tema, Rosalía anunciaba que su nuevo proyecto ya estaba disponible en ambos hemisferios. Las referencias a la comunidad LGTBIQ+ fueron ampliamente aplaudidas en redes sociales y la fusión musical recibió -y sigue haciéndolo- todo tipo de reacciones, sobre todo por el potente mensaje que incluye una canción que ya ha dado la vuelta al mundo. Artistas como Rauw Alejandro, Kendall Jenner, Cazzu, Arca o Lyanno fueron solo un pequeño porcentaje de los miles de usuarios que demostraron estar completamente convencidos de que "Linda" puede convertirse en el último hit del verano.

“Kendall y Paris Hilton comentándole a la Rosalía la publicación de la canción de Linda, me podré mear pic.twitter.com/oIWVdeQWHp “

“PARA EL VIDEOCLIP HABÍA ESCENAS DE TOKISCHA CANTÁNDOLE AL CULO DE ROSALIA Y NO LAS HAN PUESTO MIRA PASOOOOOO pic.twitter.com/M3yc2JXcb8 “

El dembow es el hilo conductor de una canción de la que poco a poco fuimos conociendo los primeros acordes a modo de adelanto. Pero como viene siendo habitual en Rosalía, las raíces folclóricas, urbanas y latinas también hacen acto de presencia en la colaboración junto a la dominicana y a pesar del éxito que está teniendo en plataformas como YouTube -donde ya roza los dos millones de streams- el lanzamiento vuelve a estar rodeado de comentarios que apuntan a una posible apropiación cultural de la española. Sin embargo, son muchos los que defienden su colaboración con Tokischa reivindicando, precisamente, el intercambio cultural entre España y República Dominicana.

"Es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente y Tokischa es una mujer que va romper heavy solo por el mensaje que ella tiene por lo ella representa. Es una mujer que incomoda y las mujeres cuando no hacen lo correcto incomodan parecer ser". Con estas palabras, Rosalía se refería a su compañera de profesión para anunciar que pronto podríamos escuchar su primer trabajo conjunto. Y la espera mereció la pena, porque muchos apuntan a que podría ser el último lanzamiento de la española antes de sorprendernos con su próximo álbum de estudio.

Letra completa de "Linda"

Llegué tarde a la cita, estaba con La Rosalía

Las amigas que se besan son la mejor compañía

Hoy estoy a fuego, ‘toy Chuckie

Dulce, deliciosa como una cookie

Hoy estoy a fuego, ‘toy Chuckie

Dulce, deliciosa como una cookie

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pеro somo’ homie’

Llegué tarde, salí pa’ dondе ti, pero terminé en un teteo

De cómo fui pa’ un punto a bregar con un capeo

Siempre llego tarde, me coge el tiempo singando

Tengo una negra en casa que siempre tiene gana’

Llegué tarde a la cita, estaba con La Rosalía

Las amigas que se besan son la mejor compañía

Llegué tarde a la cita, estaba con La Rosalía

Las amigas que se besan son la mejor compañía

Muévetelo como e’, Tokischa, Rosalía

Ella hace arro’ con habichuela y yo le enrrolo la María

Se ve mejor que los tre’ golpe, yo me la como to’ lo’ día’

Que yo le canto por bachata y ella me canta por bulería

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Le tiro un besito a la mami que me disfruta

Le muerdo el cachete como si fuera una fruta

Siempre llego tarde porque a mí entró la ruta

Le escupo la cara al tipo como si fuera mi puta

Pa’ quita’me la rechura y desacato tengo tiempo

Poniéndome la prenda pa’ tirarme por el bloque

Calentura vaginal de RD pa’ Barcelona

La reina de esta popola, tenemo’ la corona

Las dura’ de las dura’ de eso ya no e’ un secreto

Las uñas en punta, las llevamos stiletto

Uh, Toki, ‘toy enamorada, uh, Toki, ‘toy desde respeto

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Tú ere’ linda y yo estoy rulin’

Nos besamo’, pero somo’ homie’

Uh, Toki-Toki-Toki-Toki-Toki

Toki-Toki-Toki-Toki-Toki

Toki-Toki-Toki-Toki-Toki-Toki