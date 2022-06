“He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí”. Con estas palabras María del Monte sale públicamente del armario. Lo ha hecho en el pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla, su tierra, acompañada por su novia. Su gesto se recibe en las redes sociales con admiración, y son muchos los tuiteros, famosos y anónimos, que celebran las palabras de la cantante y ponen en valor el momento y la forma de hablar de su sexualidad. "Que María del Monte haya hablado en público de su lesbianismo y mostrado su Orgullo muestra que España está cambiando, cada vez más abierta e inclusiva, pese a quien pese. Gracias, María del Monte por haber dado este paso que, sin duda, servirá de referente a muchas de tus fans", dice Luis Generelo, expresidente de la Federación Estatal de Lesbianas Gais Trans y Bisexuales. "María del Monte lo ha bordado y nos ha emocionado a todos", dice Javier Ruiz, director de Dos parejas y un destino, de RTVE, que trabajó con ella en el programa. María del Monte ha enarbolado una original bandera de colores del colectivo LGTBIQ+, hecha con retales de lunares y decorada con flecos, al más puro estilo de un mantón de Manila. Una pieza que ya es un símbolo y que ha hecho famosa a su autora, Patricia Palmero, que ya hizo el mantón que María del Monte llevó al desfile de Dior. Hoy, su teléfono arde y en el taller no se para de trabajar por la cantidad de pedidos.

María del Monte habla de su novia

Pero ha habido más. La cantante ha hablado por primera vez de su pareja, Inmaculada Casal. “He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola", ha dicho la 'Reina de las sevillanas', y es que muchos creen que la cantante no se ha atrevido a dar el paso hasta la muerte de sus padres, para evitar que sufrieran por los comentarios que se pudieran producir en los programas de 'visceras' y las redes sociales. "María del Monte jamás se escondió. Siempre fue libre, pero decidió proteger a la familia. La 'Familia', con mayúsculas, dice la periodista María Patiño. "A María del Monte no se le puede reprochar si ha tardado mucho o poco en salir del armario. Es la sociedad la que debe reflexionar sobre por qué ha sido necesario que María se ocultase", escribe Víctor. "Los pelos de punta con la liberación y felicidad que irradiaba María del Monte en el pregón de Sevilla", añade Gonzalo Gallego. Palabras que invitan a reflexionar y sobre todo a no juzgar el cuándo ni el cómo.