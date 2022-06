La cantante María del Monte ha sido la encargada de leer el manifiesto que abre las fiestas del Orgullo Gay en Sevilla y por primera vez y de manera pública, ha hablado de sus gustos, de su orientación sexual, y de su novia: “Quiero que sepáis que soy una persona más de los que estamos aquí, y que mi pareja está aquí”.

La cantante María del Monte, pregonera del Orgullo en Sevilla GTRES / Belén Vargas

Unas palabras que han sido muy celebradas tanto por los asistentes al acto, como por los usuarios de las redes sociales, que aplauden su discurso, y destacan con cariño su naturalidad y su valentía para hablar de la libertad de amar en cualquier circunstancia.

“María del Monte hablando de su familia de hace 23 años y diciendo que es una más de nosotras ���� #PrideSevilla2022 pic.twitter.com/oQsFLGND8A“ — Jotapé ۞ ��️‍�� (@Johnpito) June 23, 2022

"Claro que tengo mi familia, pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico mi derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, y ni lo voy a hacer por amar. Nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido esa suerte. ¡Cómo me voy a esconder de eso!"

En uno de sus discursos más reivindicativos, María del Monte ha querido resaltar la libertad de su familia, de su relación, y de su vida privada para hacer, decir y comportarse como se sienta. También se ha dirigido directamente a su novia: "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba".

Inmaculada Casal, periodista y presentadora Y subió. Inmaculada Casal subió al escenario para celebrar y bailar juntas por el amor libre, y para dar la bienvenida a las fiestas del Orgullo de Sevilla 2022. Ella es una reconicida periodista y presentadora de Canal Sur, que ha pasado por informativos, y por un magacín de crónica social muy parecido a nuestro Corazón. Incluso trabajó en RTVE en los años años 80, en un programa llamado Andalucía Junta. María del Monte e Inmaculada Casal durante el pregón de las fiestas del Orgullo en Sevilla GTRES / Belén Vargas