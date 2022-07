Verónica Forqué y Rosa María Sardá y su lección de vida: ¡No hay edad para salir del armario!

No hay debate. En temas del corazón, no hay edad. Afortunadamente, los tiempos cambian y, pese a quien el pese, el espacio de libertad emocional, sexual e identitario también lo hacen (aunque haya gente empecinada en volver al siglo XV). Hace un par de años, en mitad de la pandemia, saltaba la noticia de un hombre de 90 años que había decidido salir del armario. ¡Nunca es tarde si la dicha es buena!

El tiempo de reflexión dentro de casa le permitió repasar su vida y poner en valor algo tan esencial como reivindicar el amor que sentía por su pareja, un hombre. Su historia, de la que se hizo eco la CNN, conmovió a medio mundo. Su nombre era Kenneth Felts y sabía que era gay desde los 12 años, pero era 1942 y en Colorado, donde vivía, la homosexualidad no solo estaba mal vista, sino que, era ilegal.

Ken pasó toda su vida escondiéndolo, hasta que consiguió reunir las fuerzas suficientes para contar su verdad. Animado por el cambio de mentalidad, tomo el valor para mostrarse como era con su familia, colgando un emotivo mensaje en sus redes sociales. ¿Llego tarde? No, llego en el momento justo.

Closet, armario, ropero… lo que sea, pero ¡sal!

Es lo que les ocurre a los dos personajes a los que dieron vida Verónica Forqué y Rosa María Sarda en Salir del ropero (2019), el estreno que este viernes se incorpora en el catálogo Somos Cine de RTVE Play. Con algunos años menos, ¡eso sí!

Ingrid García-Johnsson, David Verdaguer, Candela Peña y Rosa Marí Sarda en 'Salir del ropero'

La divertida película española nos recuerda que no hay edad para el amor. Una historia centrada en dos mujeres de mediana edad que deciden salir de closet con su familia. Una película dulce y bien interpretada, en la que también trabajan David Verdaguer, Candela Peña e Ingrid García-Johnsson, con mucho enredo que habla de la tolerancia, la búsqueda de la felicidad y de la fuerza del amor.

En Salir del ropero (2019), descubrimos la historia de Celia (Sardá) y Sofia (Forqué). Amigas de toda la vida que deciden romper con todos los convencionalismos y casarse a sus 74 años para así regularizar y dar visibilidad al amor que se tienen. Pero lo que para ellas supone un paso natural en su relación, se convierte en un problema para algunos miembros de su familia que intentarán impedir la boda por todos los medios.

Cartel 'Salir del ropero' (2019)

Ellas, que no controlan tanto la jerga del colectivo, no hablan de salir del armario sino “salir del ropero”. Lo mismo da, la valentía y la naturalidad con la que lo hacen son inspiradoras y envidiables. “Armario me suena a gay-masculino, es que hay machismo hasta en esto, ropero suena a chica”, dice el personaje de Sardá en una escena de la película.

Ángeles Reiné, la directora de la cinta, formada en las series televisivas, debuta con esta agradable comedia romántica, una de las últimas apariciones de Verónica Forqué, antes de su muerte el pasado 13 de diciembre. Salir del ropero (2019) es una oportunidad única para disfrutar de ella, que junto a la también fallecida Rosa María Sardá, hacen un combo espectacular de colosos de la escena femenina del cine y reivindican una historia sobre el derecho de cada cual a hacer lo que le de la gana, a ser libre y a que hacer locuras, muchas veces, es lo más sensato.