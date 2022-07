Sub

Ali tiene dieciocho años. Tiene miedo a conducir y miedo a enamorarse. Ali trabaja en un supermercado. Para ella el supermercado es como el recreo del instituto, pero le pagan. Ali fuma constantemente. “Desconfía de todo lo que no puedes hacer mientras fumas”, dice Ali. Desde que Ali fuma, su madre ha tenido cinco novios y cinco depresiones. En las cinco le ha tocado hacer de madre de su madre. Por eso es como es, aunque no lo sepa. Ali está enamorada de Julio pero no quiere aceptarlo. Para ella es más fácil seguir viviendo en el país invulnerable de Ali que cruzar al país de Alicia.

Dirigida por Paco R.Baños y protagonizada por Nadia de Santiago, ganadora de la Biznaga de Plata a la mejor actriz en cortometraje en el Festival de cine de Málaga por Test (2008) y música a cargo de Julio de la Rosa.