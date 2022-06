Parece que el esperado biopic de la reina del pop ya tiene protagonista, igual que el de Audrey Hepburn. Julia Garner sería la actriz escogida para dar vida a Madonna en la película que prepara Universal Pictures, como avanza Variety en exclusiva. Ya le habrían ofrecido el papel, aunque faltaría que lo acepte. La propia Madonna está muy involucrada en el proyecto, y es que será la directora de esta cinta centrada en los inicios de su larga carrera en la música. Julia Garner se impone así a otras candidatas rumoreadas, como Florence Pugh (Midsommar, Mujercitas, Viuda Negra), Alexa Demie (Euphoria) y Odessa Young (Shirley, Nación salvaje).

Julia Garner, estrella de Ozark

Madonna no sería la primera persona real a la que Julia Garner interpretaría como actriz. La estadounidense ha interpretado en ¿Quién es Anna? a Anna Delvey, una estafadora que fingió ser una rica heredera y engañó totalmente a la jet set neoyorkina. La actriz buscará este año gracias a esta serie de Netflix, creada por Shonda Rhimes (productora de Anatomía de Grey y Los Bridgerton), otra nominación más a los Premios Emmy, en los que ya tiene mucha experiencia.

Julia Garner GTRES GTRES/ Richard Shotwell / AP Photo

Julia Garner ya tiene en su casa dos Emmy como mejor actriz de reparto por su papel en Ozark. También podría sumar otro por su actuación en la última temporada de la serie que protagonizan Jason Bateman y Laura Linney. La neoyorkina también ha participado en Modern Love, la primera temporada de Dirty John, Maniac, The Americans y Waco, y eso por hablar solo de la televisión. En cine la hemos podido ver en The Assistant (una dura película sobre el Me Too), La poesía del duelo, Everything Beautiful Is Far Away, Grandma o Sin City: Una dama por la que matar, entre otras películas.