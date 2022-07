Madonna y el cineasta Guy Ritchie se divorcian

Madonna y su marido, Guy Ritchie, se van a divorciar.Según ha confirmado la, Liz Rosenberg, en un comunicado, la estrella del pop y el cineasta británico se divorcian.La pareja. Ocho años después los desacuerdos entre la pareja son tan importantes que el matrimonio no puede seguir adelante. Madonna y Ritchie han decidido separarse."Ambos piden a los medios de comunicación que mantengan el", añade el comunicado.Según los medios británicos, que citan a la portavoz de la artista, la pareja no habría llegado aún a unLa confirmación de su separación se produce después de que esta mañana el periódico británico "The Sun" adelantara la noticia. Los motivos, según el tabloide británico, podrían ser lasy, también, por el"Es muy triste. Era una gran pareja. Eran unos padres brillantes. Ya no pueden vivir juntos", según afirmó una fuente cercana a Madonna y al cineasta británico al rotativo "The Sun".Según las fuentes que cita el tabloide,, sabían que, pero la cantante quería esperar hasta finalizar su gira "Sticky & Sweet", ya que deseaba concentrarse en su trabajo.Ahora la intención es que el divorcio quede finalizado antes de las próximas navidades, cuando. El periódico agrega que el mes pasado, ambos discutieron mucho a raíz del cumpleaños de Ritchie, por lo que decidieron que era el final."Ella acordó con Guy que el divorcio es lo mejor que hay que hacer", indicó la fuente al tabloide.Según "The Sun", Guy Ritchie ha regresado de filmar en Francia su nueva película 'Sherlock Holmes' para anunciar a sus padres la decisión que ha tomado sobre su matrimonio.Esta semana, prosigue el periódico, él se llevará sus pertenencias de la casa londinense donde vive con Madonna, que es de propiedad de la cantante y se mudará a la residencia que tiene en Wiltshire (sur de Inglaterra), de la que Ritchie es el dueño.Madonna tiene tres hijos: Lourdes, de 12 años, fruto de su relación con el bailarín Carlos León; Rocco, de 8, el niño que tuvo con Ritchie, y David Banda, de 2, que adoptó cuando era muy pequeño.