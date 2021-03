'The Assistant': la desgarradora película sobre el MeToo que te dejará sin palabras

“Es tu gran oportunidad. Estamos muy felices por ti”, le dice su padre a Jane en un momento avanzado de la película. Jane es una joven secretaria que acaba de empezar un nuevo trabajo en el despacho de un productor de cine. Es la primera en llegar y la última en irse, se siente agobiada sin el apoyo de sus compañeros y con la presión permanente de dar todo de sí bajo la amenaza constante de ser despedida. Una historia sobre el abuso que a menudo ejerce quien tiene poder sobre quien no lo tiene.

“No tienes de que preocuparte. No eres su tipo”

The assistant es un repaso por todas las situaciones aberrantes que una persona es capaz de soportar cuando de ello depende su trabajo y en consecuencia su vida. Una forma de ver cómo ciertas personas se aprovechan de la precariedad de otros para estrujarlos hasta el extremo. Es la historia del explotador y la explotada, de cómo se puede abusar de las esperanzas de ascenso y mejora de la clase trabajadora.

(Atención spóiler) Jane se graduó en una buena universidad y ahora quiere cumplir su sueño de ser productora. Ese es su aliciente, la falsa promesa a la que la joven se agarra como un clavo ardiendo. Para conseguir dicha aspiración soporta el menosprecio diario de su jefe que llega incluso a ridiculizarla. El punto de inflexión se da cuando aparece una nueva compañera a la que han contratado con mejores condiciones que las suyas. Una joven y atractiva camarera a la que su jefe conoció en un bar. A pesar de no tener ni los conocimientos, ni la experiencia que se requieren para el puesto, la contrata de ayudante y la aloja en un hotel de lujo donde según se rumorea queda con ella.

Con valentía Jane decide contárselo a su superior, el cual aunque parece creerla no la toma en serio y la hace añicos con comentarios del tipo: “¿Por qué tirarlo todo por la borda por esto? ¿Estás celosa por una nueva ayudante que tiene una mejor posición que tú?"

"Tengo 400 currículums solo para tu puesto”, le amenaza. “¿Quieres seguir trabajando aquí?”, continua. Dando a entender que ella tiene toda la responsabilidad en esta situacióbn, señalándola como la culpable y diciéndole que es su decisión. No contento con todo esto, añade: "No tienes de que preocuparte, no eres su tipo". Una especie de o lo tomas o lo dejas.Tú sabrás, le faltó decir. Acto seguido le llama su jefe pidiéndole que rectifique, que deje de montarse películas y que le envíe “una puta disculpa”. En este momento aparecen sus compañeros para ayudar a Jane a redactar la carta de perdón. De nuevo, una muestra del maltrato que a diario Jane tiene que aguantar y de la poca solidaridad que muestran con ella.

