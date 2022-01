Audrey Hepburn tendrá su propia película, pero, ¿qué actriz le dará vida?

De aspecto frágil, elegante y tímida, el secreto del éxito de Audrey Hepburn fue su enorme sencillez: "Simplemente nací con algo que le gustaba al público", solía decir. Pasó a la historia tanto por sus interpretaciones en el cine como por su estilo europeo que su amigo, el diseñador Hubert de Givenchy, le ayudó a crear. La actriz se ganó el puesto de icono de moda en los años 50 y 60 y brillaba con su propia luz. Era algo totalmente diferente al Hollywood de aquellos años en los que triunfaban la voluptuosidad de otras grandes estrellas como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor. Ahora, casi 30 años después de su muerte, Audrey Hepburn vuelve a marcar tendencia con su propia película biográfica.

La historia se repite

Era un secreto a voces que la actriz en interpretar a Audrey Hepburn sería Rooney Mara. Y es que desde 2018 Rooney Mara presta su imagen para uno de los perfumes de Givenchy, la misma firma que caminó junto a Hepburn en Hollywood en los años 60.

Rooney Mara con diseño de encaje de McQueen. AFP

Rooney y Audrey tienen la misma pasión por la moda, solo que con diferentes capitanes en el barco. Hepburn siempre estuvo apoyada por el fundador de la firma, Hubert de Givenchy, y Mara estará acompañada por Matthew M. Williams, el nuevo diseñador de Givenchy: "La primera vez que vestí de la marca fue para mi primer gran evento: el estreno Millennium en Londres. Estaba muy nerviosa y no me veía cómoda hasta que me puse aquel vestido de Givenchy. He llevado su ropa desde entonces, confío mucho en ellos", aseguró Rooney Mara en una entrevista para SModa.

El 20 de enero se cumplen 29 años de la muerte de Audrey Hepburn, que nos dejó a los 63 años de edad víctima de un cáncer de colon. Rooney Mara será la encargada de devolverle la vida y contarnos las luces y sombras de una actriz intuitiva y generosa, referente de varias generaciones de mujeres.