10 cosas que tal vez no sabías de 'West Side Story'

La matrioska de adaptaciones de West Side Story empieza en Romeo y Julieta. Pero fue el musical de Broadway que se estrenó en 1957 en el teatro Winter Garden de Nueva York, inspirado en la eterna obra de Shakespeare, la que dio origen al fenómeno que llega a nuestros cines 64 años después. Steven Spielberg encabeza el remake, protagonizado por Rachel Zegler y Ansel Elgort, de la película de 1961 que le valió el primer Oscar compartido a Robert Wise y Jerome Robbins. La protagonizaron Richard Beymer y Natalie Wood, que jamás habían dado clases de canto.

Con ocasión del esperadísimo estreno navideño de la nueva versión de este clásico, recuperamos diez anécdotas relacionadas con el libreto, la obra o las películas que, conjuntamente, han hecho historia del musical moderno. Si no puedes esperar para volver a escuchar canciones como America, Somewhere o Maria... esta es tu lista.

Stephen Sondheim vivió para ver la película de Spielberg

El compositor estadounidense Stephen Sondheim, uno de los escritores de teatro musical más creativos e innovadores del siglo XX, murió el pasado mes de noviembre dejando huérfano el mundo de Broadway. Ganador de ocho premios Tony (el record para un compositor), ocho premios Grammy, un premio Pulitzer y otro sinfín de premios, medallas y reconocimientos, todo comenzó con West Side Story: él fue el encargado de poner la letra a las canciones de Leonard Bernstein y traer a la vida la idea original de Jerome Robbins.

En febrero de este año, Sondheim, de 91 años, fue a ver la versión de West Side Story junto a su marido Jeff. Y le dejó un emotivísimo mensaje a Steven Spielberg. "Me dijo: no puedo esperar al lunes por la noche. Tengo muchísimas ganas de ver esto con una audiencia. Después me mandó una nota, una semana antes de morir. A mí me llamaba SS2 (él era SS1). La nota decía: SS2... lo has hecho bien, jovencito. Eso fue lo último que me dijo Steve".