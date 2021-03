Han sido muchos los mensajes que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses recordando a Naya Rivera. La actriz, que perdió la vida mientras navegaba con su hijo en un lago de California, será homenajeada por sus compañeros de Glee en la 32ª edición de los premios GLAAD Media Awards. Una gala que tendrá lugar el 8 de abril y donde el reparto casi al completo se reunirá para recordar a la artista.

Tal y como indica Deadline, serán Jacob Artist (Jake), Amber Riley (Mercedes), Jane Lynch (Sue Sylvester), Jenna Ushkowitz (Tina), Kevin McHale (Artie), Heather Morris (Brittany), Matthew Morrison (Will Schuester), Chris Colfer (Kurt), Darren Criss (Blaine), Vanessa Lengies (Sugar), Alex Newell (Unique), Becca Tobin (Kitty) y Harry Shum Jr. (Mike) los que acudan al evento. Aún se desconoce cómo realizarán tal acto, pero lo que sí recuerdan los seguidores de la serie es que el tributo coincidirá con el décimo aniversario de la declaración de Santana, personaje que interpretaba Naya, como lesbiana en la comedia musical.

El impacto que tuvo en los adolescentes LGTBQ y lo fundamental que resultó mostrar su historia en televisión, vendrá acompañado de una persona que será quien se encargue de conducir el homenaje: Demi Lovato. La actriz y cantante, que hace unos días publicaba las primeras entregas de su documental Dancing With the Devil, será la responsable de presentarlo. Ambas mantenían una gran amistad tras hacer de pareja en la serie, así que es probable que las emociones vuelvan a estar a flor de piel al recordar a Rivera.

"Te echo mucho de menos"

Fueron muchos los intérpretes que dieron voz a sus sentimientos tras la pérdida de Naya Rivera, pero uno de los mensajes más especiales vino de la mano de la propia Demi. En redes sociales, la intérprete de "Here we go again" confesó lo mal que lo estaba pasando tras varios meses sin la que fuera su compañera de reparto: "Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee. El personaje que interpretaste fue innovador para toneladas de chicas queer encerradas (como yo en ese momento) y chicas queer abiertas, y tu ambición y logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo. Mi corazón está con sus seres queridos en este momento", decía la publicación.

El cuerpo sin vida de la actriz Naya Rivera apareció a mediadios de julio en el lago Piru, California, el último lugar donde fue vista con vida tras salir en una embarcación de alquiler junto a su hijo Josey, de cuatro años. El menor fue encontrado tras varias horas a la deriva y dos meses más tarde, el informe de los investigadores revela que Naya pidió ayuda antes de fallecer ahogada.

Según confirmó la CNN, fue su hijo quien dijo a las fuerzas de seguridad encargadas del caso que "después de nadar un rato, Naya le dijo que volviese al bote. Ella lo ayudó a subir y a continuación él escuchó a su madre gritar ayuda mientras levantaba el brazo. Después, simplemente, desapareció en el agua", desvela el escrito de la investigación. Al despertar, el menor dijo la frase que días más tarde conmocionaría a medio mundo: "Mamá se ha ido". La desaparición de Rivera llevó a una búsqueda de seis días, que terminó con el hallazgo de su cuerpo en la zona noreste del lago donde el agua tiene entre 3 y 18 metros de profundidad.