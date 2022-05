Después de una noche de infarto llega la resaca. De la buena. Hasta 11 millones de espectadores conectaron con TVE en algún momento para disfrutar de la gran final de Eurovisión 2022. Y es que el 'Chanelazo' bate récord: ha sido más visto que el oro del España-Brasil de los JJOO. La candidatura de España en el Festival de la Canción de Eurovisión celebrado en Turín ha sido uno de los grandes eventos del año donde Chanel ha brillado sobre el escenario poniendo a bailar a toda Europa a ritmo de "SloMo". Bueno, a casi toda. Hay cinco países que no votaron a España en el televoto y uno de ellos... ¡no nos dio ni un mísero punto!

Italia no da ni un solo punto a España

Se dice mucho que entre Italia y España somos como primos hermanos aunque no seamos vecinos directos. Tenemos mucho en común en nuestra historia y para qué engañarnos, los artistas italianos arrasan en España. Sin embargo, en Eurovisión 2022 Italia no dio ni un solo punto a España. No supimos nada de ellos ni en la ronda de la puntuación del jurado profesional y mucho menos en la del televoto. Sus 12 puntos del jurado fueron a parar a Países Bajos y los otros 12 del televoto, a Ucrania, el país ganador de Eurovisión 2022.

Durante la retransmisión de Eurovisión en el canal público de Italia RAI 1, su comentarista afirmó que Chanel "es una copia mala de Jennifer Lopez" y que hubiera sido mejor si el concurso de preselección español lo hubiera ganado el grupo que homenajeaba a Raffaela Carrá en alusión a los Varry Brava.