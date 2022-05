Ha pasado una semana del 'chanelazo' y seguimos con "SloMo" en bucle. Chanel puso a bailar a toda Europa en la final de Eurovisión y parece que tampoco sus presentadores se pudieron resistir a la canción. Que a Laura Pausini, una de las estrellas de la gala, le gustaba la canción ya lo sospechábamos, pero ahora es la cantante italiana la que ha subido un vídeo a TikTok confirmando lo mucho que le gusta "SloMo". ¿Quién se puede resistir a bailarlo? Laura Pausini desde luego que no.

La intérprete de temazos como "La soledad" o "Entre tú y mil mares" estuvo en La matemática del espejo antes del festival y confirmó dos condiciones incluidas en el contrato de los presentadores: "Nos obligan a no encontrarnos con los concursantes hasta que nos vayamos a Turín y también a no decir cuál es nuestro favorito". Es un secreto que ha sabido guardar muy bien… aunque la hayan pillado varias veces disfrutando de "SloMo".

Primero les grabaron tanto a ella como a Mika, otro de los presentadores, dándolo todo durante uno de los ensayos de Chanel. Por si fuera poco, unos días después también pudimos ver a Laura Pausini disfrutar junto a la propia Chanel. Sucedió durante la segunda semifinal: mientras mostraban la actuación de España, nuestra representante enseñó a Laura Pausini la coreografía de "SloMo" ¡y no se le daba nada mal!

Aunque en el vídeo que ha subido a TikTok no ha repetido estos movimientos, no queda duda de que la canción le encanta. Ya lo dio a entender en la propia final de Eurovisión. Después de que Alessandro Cattelan anunciara que Chanel había obtenido 228 puntos por parte del televoto, Laura Pausini dedicó algunas palabras a la candidatura antes de pasar al siguiente concursante: "España ha jugado algo precioso, una canción muy fuerte, energética… That's amazing. Congratulations, Spain! ¡Muy bien, España!".

"¡Al menos lo bailé!", escribe Laura Pausini en TikTok, donde ha colgado su reacción a la actuación de Chanel. No sabemos si lo grabó en la propia final o en un ensayo (aunque sí la vemos con uno de los vestidos que lució en la gala), pero sí que el vídeo le ha encantado a nuestra representante. Chanel se ha hecho eco de él en sus stories de Instagram, un espacio al que también ha recurrido para desmentir que un hombre hubiese tratado de agredirla a su vuelta de Turín.