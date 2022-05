48 años y parece que la edad no ha pasado por ella. Es una diva, mejor dicho, la diva de todas las generaciones que se embelesan por sus temas. Da igual que sean de hace 29 años, porque a día de hoy se siguen cantando en los karaokes, en las bodas o en cualquier bar a altas horas de la noche. "Pantera en libertad", "Sobreviviré", "Desátame" o "Tú y yo volvemos al amor", entre otras, son bandas sonoras que solo puede interpretar ella, Mónica Naranjo.

Su pasión por la música le viene desde muy pequeña. Tanto que su madre, un gran apoyo para la compositora, decidió regalarle una grabadora de voz para que cantase y se escuchase. Su potente voz le permite cantar una gran variedad de estilos.

En su discografía podemos encontrar diversos como la samba, la batucada, el réquiem o el dance electrónico. Incluso deja embelesado o embelesada a cualquiera, aunque cante acompañada de un piano de cola como en su álbum Madame noir.

23.00 min Asuntos propios - Mónica Naranjo y 'Madame Noir' - Escuchar ahora

Entre los premios y reconocimientos que posee “La pantera de Figueras” (seudónimo por el que se le conoce) destacan los tres World Music Awards -en 1996, 1998 y 2010-, lo que la convierte en la cantante española femenina con más premios en esta categoría. Descubre alguna que otra curiosidad de Mónica Naranjo.

Dalí le dio un consejo Uno de los grandes artistas de la pintura del siglo XX y máximo representante del surrealismo le dio un consejo a Mónica. Su madre trabajaba como asistente en casa de unos médicos que tenían relación con Salvador Dalí, con el que coincidió en varias ocasiones. El pintor la miraba con recelo, pero en una ocasión la progenitora de Naranjo le dijo que quería cantar. Como consejo, le respondió que lo que debía de hacer era dejarse llevar por la pasión. Reflexión que la presentadora de televisión no comprendió hasta años más tarde.

Palabra de mujer La catalana saltó al mundo de la música con su álbum Mónica Naranjo en 1994. Tres años más tarde, lanzó al mercado el disco con el que vendió más de dos millones y medio de copias en su primer año y logrando hacerse con el disco de diamante. Historia del pop en español Mónica Naranjo Escuchar audio Palabra de mujer se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia de la música española. En él se incluyen muchos de sus himnos como "Desátame", "Pantera en libertad", "Las campanas del amor", "Entender el amor", entre otros.

Icono LGTBI+ Desde que apareció con su “Desátame o apriétame más fuerte” en el verano de 1997 se ha convertido en uno de los iconos de la comunidad gay. Incluso en 2019 fue la pregonera del Orgullo de Madrid de 2019. Patio de voces Las nuevas excentricidades de Mónica Naranjo Escuchar audio “Yo soy hija de la comunidad, yo he nacido dentro de ella. Para mí no hay un mundo en el que no exista. Yo desde muy pequeñita he estado y vivido dentro de la comunidad. Por eso al final cuando se dice no es que el colectivo gay, yo me englobo porque todos somos una comunidad”, explica la artista en el programa de Radio 5, Patio de voces.

¿Qué hizo en un concierto de Céline Dion? Con motivo de su 40 cumpleaños la cantante visitó Las mañanas de RNE con Alfredo Fernández para presentar su disco 4.0, en el que recopiló los 22 años de su carrera artística dándole una vuelta radical a sus mejores éxitos. Al final de la entrevista, le propusieron jugar a Tu nota me suena (similitud con el programa Tu cara me suena del que fue jueza). Trataba de poner temas de grandes intérpretes y puntuarlos. 24.10 min Las mañanas de RNE - Mónica Naranjo se pasa al sonido electro-rock para celebrar sus 40 años Al sonar Céline Dion contó una anécdota que le sucedió en un concierto de la canadiense con sus amigas hace 15 años. Mónica recuerda que fue en Las Vegas y decidieron todas juntas ir a verla. “Cuando cantó "All for myself" fue un momento tan bonito. Ese silencio, la nota, ese medio tono que sube…Me levanté y empecé a decirle ‘guapa, bonita, te lo como todo’. La gente no entendía nada y la Céline se meaba de la risa”, comenta entre risas.

Sus inicios en la pequeña pantalla Mónica es una gran presentadora de televisión, aunque también la hemos visto en el papel de jueza de talent show. Cuando se anunció el regreso de Operación Triunfo en 2017, conformó el jurado de esa edición junto a Manuel Martos y Joe Pérez-Orive. Del que se recuerda su famosa frase a Aitana, “No lloré, Aitana, no lloré”. Universo pop Mónica Naranjo Escuchar audio Aunque se mostró reacia cuando propusieron trabajar para la pequeña pantalla. Llegó a pensar que “¿que aportaba a la televisión?”. “Cuando te metes en una aventura tienes que aportar algo y no estar por estar. Recuerdo que en una comida mi marido me dijo ‘tienes mucho que aportar, la gente solo conoce la parte profesional de ti, pero sin embargo no conocer esa parte payasa’. Si que podía aportar”.