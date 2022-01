Aitana no deja de cosechar éxitos desde que pasara por Operación Triunfo. Tiene varios discos de platino y también premios de Los40 y los MTV European Music Awards (EMAs), entre otros reconocimientos. La intérprete catalana, con temazos como Mon Amour con Zzoilo o Corazón sin vida con Sebastián Yatra, presenta ahora el especial navideño '+Aitana'.

Todos creen que lo saben todo sobre Aitana Ocaña: su amor por los sanjacobos, sus relaciones sentimentales… Te contamos cinco curiosidades sobre la cantante de moda.

Es celíaca

Su intolerancia al gluten ha sido motivo de polémica, y es que la artista colaboró con McDonalds para lanzar su propio menú, McAitana, que ahora no puede comer. Aitana se defendió de las críticas diciendo que la hamburguesa incluida era la que siempre había tomado… hasta ser diagnosticada, claro.

"Se planteaba lo que he comido toda la vida o lo que ahora voy a tener que pedir. No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú", afirmaba en una rueda de prensa.