Que cada vez que Aitana anuncia nuevo proyecto revoluciona las redes no es ninguna novedad. La intérprete de "Vas a quedarte" sigue disfrutando del éxito cosechado junto a Zoilo en "Mon Amour", pero ha querido adelantar cuál será el nuevo tema que se cuele directo en nuestras playlists. Se trata de "Berlín", y el nombre no ha pasado desapercibidos por los millones de usuarios que siguen a la catalana en redes sociales.

Pero para los fans de la cantante, el anuncio del esperado tema no ha llegado totalmente por sorpresa. De hecho, fue gracias a su encuentro con Ibai en Charlando Tranquilamente cuando conocimos la historia que se esconde tras su primer proyecto musical de este otoño: "No sé cuándo va a salir este tema, pero el otro día se la enseñé a Miguel y dijo: "la gente cuando escuche esto va a pensar que nos odiamos". Pero él lo entiende. Se llama así porque él ahora está en Berlín trabajando para una nueva serie de Netflix". Con estas palabras, la artista confesaba al streamer que aunque la temática versaba sobre desamor, el título sí iba dedicado a su pareja, Miguel Bernardeau, como homenaje a las semanas que pasaron distanciados por trabajo.

A la publicación reaccionaron miles de seguidores que se alegraron de que "Berlín" al fin saliera a la luz. De hecho, Jaime Lorente se llevó multitud de likes después de comentar "Denver". El motivo no es otro que el claro guiño a su personaje en La Casa de Papel, serie en la cual, precisamente, el personaje de Berlín (interpretado por Pedro Alonso) es mundialmente querido por los espectadores de la ficción. Álvaro Soler fue uno de los compañeros de profesión más directos al confesar que "le molaba" mucho el título. ¿Cómo reaccionarán cuando escuchen la totalidad del lanzamiento?

Ajena a la polémica

Aunque la intérprete siempre ha intentado mantenerse al margen de cualquier polémica en redes sociales, Aitana se ha visto en el centro de la conversación social desde que anunciase, tras ser la imagen de un nuevo menú en McDonalds, que le diagnosticaron intolerancia al gluten y que en la actualidad no puede consumir la campaña que promociona: "Se planteaba lo que he comido toda la vida o lo que ahora voy a tener que pedir. No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú", comentaba durante una rueda de prensa.

“Aitana explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celíaca (vía @Los40)

pic.twitter.com/Np03BfV2q1“ — Aitana �� (@desdeissues) September 15, 2021

La autora de 11 Razones no ha querido pronunciarse al respecto. De hecho, se encuentra sumida en la mudanza a su nueva casa con Bernardeau. Y es que después de un año de reformas, la propiedad ha quedado dividida en tres plantas con 270 metros cuadrados de superficie en total. Se estima que el precio de su adquisición ronda los 750.000 euros, así que es probable que tras tantos meses de espera, Aitana pase el final de 2021 en su nuevo adosado.