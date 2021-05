Hace unos días anunciaba su gira por toda la geografía española y llegaba a lo más alto de las tendencias de YouTube con "Ni una más", así que no es de extrañar que Aitana considere que está en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera. Así se lo confesó a Ibai durante su encuentro en el espacio Charlando tranquilamente número 13. El vasco y la catalana compartieron risas, confidencias e incluso alguna que otra información privilegiada que Llanos no dudó en aprovechar y sacarle partido. En directo, natural y espontánea: repasamos los mejores momentos del encuentro con la intérprete de "11 Razones".

¿Morad o Morat? El divertido descuido de Aitana

Si hay algo por lo que se caracteriza Aitana es, sin duda, por mostrarse siempre natural ante la cámara. Da igual que sea la de un programa en prime time o la de su teléfono móvil en mitad de una videollamada. De hecho, antes de entrar en directo, Aitana se olvidó de ello y vivió los primeros minutos pensando que estaba en una charla off the record con Ibai. "Yo voy directo al directo, no hago perder el tiempo a mis invitados”, confesaba el vasco ante el descuido de la artista.

Sin embargo, uno de los momentos más virales de la entrevista fue cuando Aitana confundió a Morad con Morat. “Miguel Bernardeau es Guzmán en Élite. Es rollo malote pero luego muy bonachón”, indicaba la intérprete. A lo que Ibai contestó: “Cuidado con los MDLR que luego son los peores”. Ante su desconocimiento, Aitana contó divertida que no sabía lo que significaba ese término, y ahí vino el momentazo: confundió a Morad con Morat.

La espontaneidad con la que salió del paso le valió para salir airosa de un malentendido que provocó la propia carcajada del streamer. Pero no sin antes seguir hablando sobre su pareja, con quien lleva ya tres años de relación: "Me gusta hablar de desamor en mi música y a veces me pongo en la situación de que lo he dejado con él y me invento historias en la cabeza para empezar a escribir", confesaba. De hecho, una de las canciones más recientes de su trayectoria se llama "Berlín". "No sé cuándo va a salir este tema, pero el otro día se la enseñé a Miguel y dijo: "la gente cuando escuche esto va a pensar que nos odiamos". Pero él lo entiende. Se llama así porque él ahora está en Berlín trabajando para una nueva serie de Netflix".

Ante esta información, las redes no dudaron en evidenciar que podríamos estar ante una exclusiva de la plataforma de streaming. ¿De qué tratará el proyecto en el que se encuentra sumergido Bernardeau? ¿Será similar al papel que desempeñó en Élite?

“netflix poniendo una denuncia a aitana por filtrar datos de la próxima temporada de elite #AitanaConIbai pic.twitter.com/ZOvmIyNaIs“ — diego����‍♂️ (@SheisAitana) May 4, 2021

“los de elite viendo que aitana ha filtrado información #AitanaConIbai pic.twitter.com/6CxwJ6W2lY“ — adri loves ana ��‍❤️‍��‍�� (@howadri) May 4, 2021

Otro de los divertidos descuidos de Aitana fue cuando, presa quizás de los nervios por estar ante miles de personas en directo, dio a entender que Bernardeau ya no aparecía en Élite porque le habían echado del proyecto.