A escasos días de finalizar 2020, Aitana Ocaña y C. Tangana hicieron que medio mundo fantaseara con una posible colaboración entre ambos. Una imagen suya en el estudio hizo saltar las alarmas: ¿se estaba gestando un tema entre ellos? Las hipótesis no tardaron en surgir, pero Pucho se encargó de aclarar lo ocurrido durante una entrevista mientras hablaba sobre el lanzamiento de El Madrileño: “Yo solo he estado una vez en el estudio con Aitana. Ya fue hace un rato. Salió algo pero ella no se atrevió a sacarlo. Nos hemos visto muchas otras veces. Hago un llamamiento a sus fans para que le animen a arriesgarse. Su nuevo proyecto me parece muy, muy bueno”.

“necesito que salga a luz sipor AITANA FT C TANGANA pic.twitter.com/SlBcoEcbUE“ — diego�� (@diieegox) December 30, 2020

Hasta ahora, Aitana se había mantenido en silencio sobre el estado en el que se encontraba su canción. Pero durante una entrevista en Expreso, la intérprete al fin se pronunció sobre un tema con el que todos fantaseamos y... nunca vio la luz. "Mira, no es que me haya gustado, pero es muy atrevida", comenzaba explicando la catalana. "La verdad es que es una canción muy guay, pero la letra era demasiado, y Antón lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así. Fueron dos días muy divertidos en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble", concluía al respecto.

Con sus palabras, la exconcursante de OT 2017 zanjó un tema que llevaba coleando desde diciembre del año pasado. Sin embargo, no quiso cerrar la puerta a posibles proyectos en común junto al madrileño: "¡Sí! Ojalá suceda. Yo me muero de ganas de que saquemos un tema juntos", finalizaba la artista.

“Pues tu me dirasss“ — El madrileño (@c_tangana) December 30, 2020