Así responde Aitana a quienes la critican por sacar demasiadas colaboraciones

Aitana no se anda con rodeos. Hoy no se ha callado y ha respondido al tuit del periodista musical Arturo Paniagua en el que la mencionaba. "Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana", escribió en su Twitter el presentador. La catalana no lo ha dudado y le ha contestado de forma clara y contundente a lo que para ella es un tuit sexista.

“Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada https://t.co/RDy6JsuZFD“ — Aitana (@Aitanax) October 29, 2021

Sin duda, la ex concursante de Operación Triunfo es una de las artistas con más repercusión en nuestro país y eso hace que reciba muchísimos halagos, pero también muchísimas críticas. En apenas tres años ha conseguido situarse en el top 10 en todas las plataformas de streaming y su carrera ha llegado a cotas muy altas en este corto período de tiempo. Pero no todo son rosas en su camino. La cantante ha tenido que aprender a lidiar con las críticas.

Hace unas semanas fue criticada por anunciar su propio menú para una popular marca de comida rápida. Ayer fue criticada por la portada que ha usado para ilustrar la colaboración que acaba de lanzar con Cali y El Dandee. Y hoy se la ha criticado por, a juicio del presentador, sacar demasiadas colaboraciones. Normal que Aitana empiece a estar un poco harta y responda con respeto a quienes la juzgan.

"Cuando los cantantes de reggaetón hombres sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", escribía en Twitter dejando claro que no le había gustado nada el tuit de Paniagua, el cual considera misógino.

“No es una cuestión de género, Aitana. Admiro mucho lo que has construido y sobre todo me impresiona lo que eres capaz de conseguir por ti misma. Hay que debatir la necesidad constante de promover colaboraciones y publicar música constantemente en la que os encontráis los artistas“ — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) October 29, 2021

Por su parte el periodista ha querido aclarar que no era un comentario machista: "No es una cuestión de género, Aitana. Admiro mucho lo que has construido y sobre todo me impresiona lo que eres capaz de conseguir por ti misma. Hay que debatir la necesidad constante de promover colaboraciones y publicar música constantemente en la que os encontráis los artistas." Frase a la que Aitana también respondió: "Solo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año, de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", concluía.

“Literal que disfruto mucho escuchando todo '11 razones' metiendo guitarrazos con mi hija. No hay acritud alguna contra @Aitanax ❤️“ — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) October 29, 2021

Por último, Arturo quiso sacarle hierro al asunto dejando claro que no se trata de algo personal en contra de la catalana, sino de una crítica a la situación actual de la industria. Una industria que se olvida de los tema a una velocidad pasmosa. "No es un ataque personal ni mucho menos, Aitana. Solo una opinión sobre la construcción de una carrera como hacía mucho no se veía en el pop español. Insisto: Admiro lo que haces. Espero que sigas construyendo y sumando. Y, bueno, sigue defendiendo así aquello en lo que crees."

“Que se ponga en el foco las 348625348 colaboraciones de Aitana y no las de J Balvin, Bad Bunny y tantos otros artistas masculinos por supuesto que es machismo, amigas“ — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) October 29, 2021

La disputa entre ambos se ha hecho viral y el nombre de Aitana se ha situado entre las tendencias del día en la red social del pajarito. Han sido muchos los usuarios y las usuarias que han salido en defensa de Aitana al considerar que el tuit del periodista tenía un claro sesgo machista. Otros, en cambio, han visto en la crítica un contexto más general y han destacado que la industria actual presiona demasiado a que los artistas produzcan sin apenas respiro.