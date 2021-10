El ritmo sigue y la música en directo también, así que qué menos que celebrarlo repasando cuáles son los estrenos más destacados de la última semana de octubre. Uno de ellos es "Sabe", el esperado tema entre Nicki Nicole y Rauw Alejandro. Una unión que ha desatado una auténtica locura por un tema, en cuestión de horas, logró superar con holgura el millón de streams y colarse entre las tendencias de YouTube.

Otro de los estrenos más esperados es el de "Tocarte", la nueva colaboración entre C. Tangana y Jorge Drexler. Después de haber trabajado juntos en "Nominao", tema que formó parte de El Madrileño, ambos artistas vuelven a unir sus voces para dar forma a un proyecto que obtuvo enorme hype en redes sociales desde que Pucho anunció que llegaría a nuestras playlists a finales de octubre.

Pero para hype el que despertaron Aitana y Cali y El Dandee. Al igual que Pucho y Jorge Drexler, también es la segunda colaboración entre ellos. "+" llegaba a nosotros a finales de 2019 y ahora, un par de años más tarde, vuelven a trabajar juntos para traernos "Coldplay". Y no nos olvidemos del aclamado álbum de Ed Sheeran, donde se encuentran temas que ya conocemos, como "Bad Habits", pero también hits que desconocíamos tales como "Overpass Graffiti".

Y si tienes ganas de más, no te pierdas la collab entre Myke Towers, Camila Cabello y Tainy en "Oh Na Na"; Anitta, Chimbala y Dímelo Flow en "Quiero Rumba"; LANE y GARABATTO en "It's up to you"; lo nuevo de Alfred García y su álbum 1997; "Close Friends" de Álvaro Díaz o "Cuarentena" de Eladio Carrión. Dale al play y... ¡disfruta!

"Sabe" - Nicki Nicole y Rauw Alejandro

"Dictadura" - Anuel AA

"Coldplay" - Aitana y Cali y El Dandee

"Overpass Graffiti" - Ed Sheeran

"Tocarte" - Jorge Drexler y C. Tangana

"Oh Na Na" - Myke Towers, Camila Cabello y Tainy

"Cuarentena" - Eladio Carrión

"Quiero Rumba" - Anitta, Chimbala y Dímelo Flow

"Just a Light" - Alfred García

"Close Friends" - Álvaro Díaz