Arranca la cuenta atrás para uno de los premios de la música más importantes a nivel mundial. La 22ª edición de los Latin Grammy está a la vuelta de la esquina y sí, ya sabemos qué artistas formarán parte de su show. Y ojo, porque entre ellos está C. Tangana. Pucho está que no se pierde una y en medio del éxito del que está disfrutando este 2021, el intérprete se subirá al escenario del MGM Grand Garden Arena de los premios para interpretar una pequeña muestra del tracklist de El Madrileño.

Nathy Peluso cuenta con cuatro candidaturas, así que también estará presente la noche de la entrega. ¿Se sumará a C. Tangana para interpretar su ya mundialmente conocido "Ateo"? Todo puede pasar, y más cuando hablamos de uno de los premios más importantes en ambos hemisferios dentro de la industria.

Tal y como confirmó la organización del evento, la mexicana Danna Paola también formará parte de los artistas que deleitarán a los espectadores con sus últimos temas interpretándolos en directo. Nella, Rubén Blades, Ozuna, Paula Arenas, Cruz Lizárraga, Calibre 50, La Arrolladora Banda El Limón, Blades -galardonado como Persona del Año 2021-, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Omar Apollo y Antonio Carmona también forman parte de un cartel de artistas que es posible que se vea ampliado en los próximos días. ¿Habrá sorpresas y veremos a más intérpretes sumarse a él? ¿Veremos a Rosalía y Rauw Alejandro juntos durante los premios?

Y por si fuera poca noticia verlos sobre el escenario, la Academia ha confirmado una nueva tanda de artistas que sonarán en directo esa noche. Y es que a escasas dos semanas del evento, nombres de intérpretes como Myke Towers, Bad Bunny, Maná, Juanes, Camilo, Mon Laferte, Gloria Trevi, Gente de Zona, Yotuel, Jay Wheeler y La Húngara ya forman parte de los confirmados de la edición más esperada de los Grammy Latinos.

Y la lista sigue creciendo, porque Christina Agilera, Becky G, Pedro Capó, Diego Torres, Anitta, Sofía Reyes, María Becerra, Residente, Evaluna y Nicki Nicole también se subirán al MGM Grand Garden Arena. ¿Alguien da más?

Y por el momento, sabemos que intérpretes como Zoe Gotusso, Roxana Amed, Luedji Luna, Nora González, Melim, Covi Quintana, Adrián Zamarripa, Gonzalo Rubalcaba, José Gaviria, Love of Lesbian, Nando Reis, Sara Correia, Gera Demara, Carolina Dieckmann, Kany García, Farina, Lupita Infante y Jon Secada serán algunos de los invitados confirmados para la premiere del evento.

Las cinco candidaturas de C. Tangana

Es evidente que el impacto de El Madrileño, el experimental disco de C. Tangana, no ha pasado desapercibido dentro de la industria. La tradición y la vanguardia del álbum se han visto recompensados no solo por estratosféricas cifras de escucha, sino con reconocimientos tales como los Latin Grammy. De hecho, Pucho está nominado en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Mejor Canción Alternativa por "Te Olvidaste"; Mejor Canción Pop Rock por "Hong Kong" que interpreta junto a Andrés Calamaro y a Mejor Canción Alternativa por "Nominao", su collab junto a Jorge Drexler -también presente en la gala-.

Además, El Madrileño también repartió nominaciones a Alizzz, su productor habitual y uno de los artífices del nuevo sonido urbano español y que aspira a los mismos premios que Tangana. Además, también suma su propia candidatura a Mejor Productor del Año.