Â¿QuiÃ©n es quiÃ©n en 'Ateo', el videoclip de C.Tangana y Nathy Peluso?

C. Tangana y Nathy Peluso lo han vuelto a hacer. Nos acaban de dejar a todos perplejos con 'Ateo' y su nuevo videoclip. Una colaboración grabada en la Catedral de Toledo que no está dejando indiferente a nadie. Porque lo importante, como dice la canción, es "que hablen". Ambos artistas han puesto toda la carne en el asador para que este nuevo tema se convierta en éxito y de momento la cosa no va mal, pues en redes no se habla de otra cosa.

“Nathy Peluso y C.Tangana muy ateos, pero yo me arrodillaba y le rezaba lo que hiciera falta pic.twitter.com/OIx8OBmcPo“ — Hasta el ñoco (@kalydecaramelo) October 7, 2021

“no sé si quiero ser c tangana o nathy peluso pic.twitter.com/ruey7EU74I“ — carlø�� chupala (@wositxs) October 7, 2021

El tema, producido de nuevo por Little Spain, parece ser una ácida parodia al mundo de las redes sociales o un mensaje directo para todos aquellos que han acusado a Antón Álvarez de machista. En todo caso, está claro que el vídeo busca la provocación y la encuentra a ritmo de bachata y con el sensual baile que se marcan Tangana y Peluso. Sin embargo, lo que más destaca no es la increíble coreografía, sino las continuas alusiones religiosas y las referencias al linchamiento mediático que desde hace un tiempo acusa C.Tangana.

“nathy peluso la reina de la bachata pic.twitter.com/IGLwGw42KR“ — tomi (@badgxltom) October 7, 2021

Los rumores sobre la unión profesional de Nathy y Pucho ya habían comenzado el pasado septiembre cuando fueron descubiertos en los alrededores de la catedral de la capital manchega. Los dos artistas estuvieron en Toledo juntos y posaron ante la cámara de varios fans que se les acercaron. En ese momento les pillaron con un equipo de rodaje y varios actores vestidos de sacerdotes, por lo que ahora es sencillo deducir que se trataba de la grabación de parte del videoclip de "Ateo".

Además de la fusión entre ambos, el videoclip destaca por quienes aparecen en él y el tema de fondo: la polémica colaboración entre Tangana y Peluso. Una especie de debate televisivo moderado por la presentadora y actriz Cayetana Guillén Cuervo. En el foro vemos a varios participantes que en principio poco o nada tienen que ver con el universo al que Pucho nos tiene acostumbrados y a un público con gafas 3D observándolo todo.

“elizabeth duval pedrerol nathy peluso cayetana guillen cuervo pic.twitter.com/8HTC9WDzF7“ — �� (@Carlosblur) October 5, 2021

Nuestra colaboradora de referencia en Gen Playz Elisabeth Duval, el famoso periodista deportivo Josep Pedrerol y la influencer Miranda Makaroff participan activamente del programa que han titulado: Que Hablen. Como si de un Sálvame se tratase, los colaboradores debaten activamente, se gritan y se enfandan entre ellos. "Es una provocación", señala Pedrerol al principio, minutos antes de irse todo digno del plató.

Por otra parte, vemos a los youtubers Los Xavalxs comentando la jugada desde la habitación de su casa, al actor Brays Efe criticando abiertamente a Pucho y la aparición estelar de María Pombo. Después aparece en escena Carla Paucar, la polémica estilista que hace apenas dos semanas estuvo en Gen Playz para hablar de su retrato en el Yate con C. tangana y de la posterior polémica desatada en redes. El teaser termina con una espectacular imagen de Nathy Peluso desnuda con la cabeza decapitada de C. Tangana en una mano.

“Nathy peluso cumpliendo el sueño de Rosalía (quitarle la cabeza) pic.twitter.com/FXr4K3WlSG“ — I DON'T DO DRUGS (@gmrtzzz) October 5, 2021

Además, al final podemos ver a C. Tangana agarrando desde atrás del pelo a una Nathy Peluso malherida. Unas imágenes que los propios artistas saben que van a despertar muchísima expectación. El hype ya está servido.

“C Tangana en #LatinGrammy



Álbum del Año - "El Madrileño"



Grabación del Año - "Te Olvidaste"



Mejor Canción Pop/Rock - "Hong Kong"



Mejor Canción Alternativa - "Nominao" & "Te Olvidaste"



Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum - "El Madrileño"



Productor del año - Alizz pic.twitter.com/OwGHkZLKMK“ — pedrinho (@pedrinholucas31) September 28, 2021

Una mezla muy singular de personajes con los que el Madrileño continúa rompiendo barreras y todos los posibles prejuicios que de él se puedan tener. Ya lo hizo durante su disco, El Madrileño, juntándose con artistas tan variopintos como Ed Maverick, Eliades Ochoa, Kiko Veneno, Antonio Carmona o La Húngara, desarrollando la mezcla entre la vanguardia y lo tradicional. Algo que ha resultado ser todo un éxito y que probablemente le dará más de un Grammy.