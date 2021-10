C. Tangana anuncia nuevo tema junto a Jorge Drexler

Después de rozar el éxito con el lanzamiento de "Ateo" junto a Nathy Peluso, C. Tangana no cesa en su empeño de deleitarnos con nueva música antes de acabar 2021. En un año donde ha alcanzado los mejores números de su carrera musical, el madrileño ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de un nuevo tema junto al mismísimo Jorge Drexler.

A través de un post compartido en los perfiles de Instagram de C. Tangana y Jorge Drexler, ambos intérpretes desvelaban que su nuevo proyecto llegaría el próximo 29 de octubre. Y aunque desconocemos cuál será su título, cuáles serán los primeros acordes que darán comienzo al tema o cómo surgió la collab, lo cierto es que la publicación pronto se alzó con multitud de comentarios alabando un anuncio totalmente inesperado. De hecho, artistas como Jhay Cortez, Paco León, Nicki Nicole o Ana Caetano fueron algunos de los múltiples mensajes que recibió el post en cuestión.

Quien se haya puesto frente al tercer disco de Pucho sabrá a la perfección que uno de los temas del tracklist es "Nominao". Una canción que también vino de la mano de Jorge Drexler y que logró conquistarnos gracias a la gran fluidez con la que fusionaron sus voces. El buen rollo era un sentimiento que quedaba patente durante un videoclip que volvió a estar producido por Little Spain. ¿Recurrirá a su productora de referencia de nuevo para este tema? ¿O apostará por su propia producción al igual que hizo con "Ateo"?

De "Yate" a "Ateo": ¿habrá polémica con su nuevo tema?

Estamos acostumbrados a que C. Tangana cope la conversación social con cada proyecto que sale a la luz. Lo hizo con lo explosivo que resultó el sonido de El Madrileño, pero también con las canciones que vinieron detrás de su último álbum. ¿O es que ya nos hemos olvidado del impacto que supuso la polémica foto de C. Tangana en un yate rodeado de mujeres? Entre ellas estaban Ester Expósito, Jessica Goicoechea o Hiba Abouk, y le vino de lujo para promocionar la canción con el mismo nombre que la embarcación en la que montaron su particular fiesta.

Pero poco después llegó "Ateo" junto a Nathy Peluso. Una canción con la que alimentaron el hype de miles de personas que no podían esperar a escuchar la unión entre ambos iconos de la música contemporánea. Pero como viene siendo habitual, desató todo tipo de opiniones al haber grabado su videoclip, ni más ni menos, que en plena Catedral de Toledo.

Cayetana Guillén Cuervo, Elisabet Duval, Crla Paucar, Brays Efe, María Pombo, Marta Díaz, Josep Pedrerol o Los Xavalxs fueron algunos de los rostros que también formaron parte de la polémica grabación. Pero los números siguen subiendo y a solo cuatro días de estrenar su collab con Drexler, C. Tangana y Nathy Peluso han conseguido superar con creces la cifra de los 15 millones de streams en menos de tres semanas. ¿Alcanzará su nuevo tema las mismas reproducciones en un tiempo similar?