C. Tangana convierte en oro todo lo que toca, da igual cuando leas esto. Desde que el madrileño decidiera dar una vuelta de tuerca a su carrera musical, Pucho no ha pasado desapercibido con ninguno de los lanzamientos que ha ido presentándonos desde entonces. Ajeno a cualquier comentario, el intérprete sorprendía a medio mundo con un explosivo "Ateo", un tema que junto a Nathy Peluso desataba todo tipo de opiniones al haberse grabado, ni más ni menos, que en plena Catedral de Toledo.

Este videoclip ha sido escrito y dirigido por el propio C. Tangana, tal y como figura en los créditos finales. Sin embargo, nombres tan vinculados a su figura como Santos Bacana y Cristina Trenas también aparecen como productores ejecutivos de un proyecto que se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos días. El debate sobre la grabación en la Catedral de Toledo estaba servido y tuiteras como Jennifer Romas (@esculpamia), periodista especializada en Cultura, realizó un hilo que se hizo viral desgranando la poca casualidad que existe en la iconografía del clip. Como ella misma reconoce, pasó su educación "entre frailes y monjas", lo que le ha terminado ayudando a reconocer mejor los códigos de la Iglesia.

Una de las escenas más polémicas es aquella donde Pucho aparece cogiendo del pelo a Nathy Peluso. Sin embargo, la misma Catedral de Toledo posee una imagen del Juicio Final muy parecida: "En la escena del fresco de Juan de Borgoña, la mujer que es retenida por la bestia implora por su vida para no ser juzgada por los siete pecados capitales. Nathy Peluso se muestra sensual, libre y disfruta del baile y de ese gesto. Es ahí donde nace el conflicto: ya no somos la imagen que acepta su canon, nos hemos revelado", explica Jennifer. "Al seguir el hilo conductor del videoclip, de lo que nos damos cuenta es de que creemos conocer a quien vemos a través de la pantalla y que eso precisamente es lo que nos invita a opinar".

Ahora bien, ¿por qué si son tan parecidas no genera el mismo rechazo en la sociedad? La periodista observa que "la falta de cultura se asocia habitualmente con poca lectura, y la cultura es mucho más que esto": "Es imprescindible conservar las raíces, pero estas no pueden entrar en conflicto con la evolución y la integridad", continúa explicando.

La camiseta de Pucho de la que nadie habla

A pesar de que todo parezca fruto de una elección banal, no es casualidad que la camiseta de C. Tangana haya pasado desapercibida para la mayoría de los espectadores. Y es que aunque haya quien no se percatase de este detalle, el cantante lleva puesta una prenda donde se muestra la historia de Daphnis y Chloe. "Fue considerada una obra indecente por el dogma moral impuesto por la religión hasta que llegó una nueva edición que justificó el texto y nos contó la historia de dos adolescentes en su despertar sexual", explica esta tuitera. "En 'Ateo' nos fijamos en cómo C. Tangana la agarra del pelo. Valoramos el acto, pero el juicio se centra en ella ya que los comentarios que se recogen en el video dicen cosas como: "Una mujer que se presta a esto tiene muy poco amor propio, qué asco". Después nos enseñan que la iglesia ya lo permitía en un contexto totalmente diferente, pero con la misma connotación de castigo".

“Sin embargo Nathy aparece representando a Perseo pero con una estética similar a medusa. Esta vez es ella quien gana, quien cambia la historia. No hay religión que pueda con ella (ni nadie ��). pic.twitter.com/YBXyrCXGdZ“ — j e n n (@esculpamia) October 8, 2021

"Nathy aparece representando a Perseo, pero con una estética similar a Medusa. Esta vez es ella quien gana, quien cambia la historia. No hay religión que pueda con ella (ni nadie)", alega Jennifer en uno de sus tuits. A este respecto, confiesa que a pesar de estar avanzando, "el yugo de la estructura patriarcal en la que hemos crecido sigue a nuestra espalda": "Contamos con muchísimos hombres a los que necesitamos para derribar estos muros, pero somos nosotras las que hemos tenido que alzar la voz y decir: basta ya, queremos ser libres. Los visuales solo nos muestran cómo es ella -Nathy Peluso- la protagonista y la figura empoderada que no esconde sus deseos. La Iglesia aún se rige por la moral paulista en la que el sexo solo puede ocurrir dentro del matrimonio y con fines reproductivos, ya que ningún método anticonceptivo es aceptado".