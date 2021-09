Tras ser nombrada artista Radar US este verano y seguir cosechando grandes éxitos con "Mafiosa", Nathy Peluso vuelve a copar la conversación social gracias a su primer Spotify Single con una versión especial de "La Despedida" de Daddy Yankee. De esta forma, la argentina se suma a la lista de estrellas internacionales que han tenido la oportunidad de hacer algo así, como The Kid Laroi, Ed Sheeran, Taylor Swift o la propia Anitta.

Con el lanzamiento de su versión personal de "La Despedida", Nathy Peluso afianza su larga relación con sus fans. En total, Nathy Peluso alcanza ya más de 4 millones de oyentes cada mes en la plataforma, y su último tema "Mafiosa", un himno de empoderamiento femenino con ritmos inspirados en la salsa, está a punto de sobrepasar los 13 millones de reproducciones.

Desde 2017 han sido más de 600 los Spotify Singles que se han ido lanzando a la plataforma. Un formato que ha permitido dar visibilidad a más de 300 artistas de todos los géneros y ofrecerles la oportunidad de grabar nuevas versiones de sus propias canciones, así como de otros artistas a los que admiran.

"En mi casa siempre hubo amor, creatividad y libertad"

Para conocer los inicios de Nathy Peluso y el reconocimiento mundial que está cosechando por su mezcla única de hip hop, pop, jazz y música latina, el pasado mes de agosto Spotify lanzó un mini documental con sus recuerdos más íntimos y personales donde Nathy ofrece a sus fans un vistazo entre bambalinas de sus ensayos: "Siempre he recordado que en mi casa siempre hubo mucho amor, música, creatividad, libertad".

Aunque nació en Argentina, Nathy llegó a España cuando no era más que una niña. Fue entonces cuando decidió que su futuro debía estar vinculado al mundo de la música: "Mudarme a España fue algo que no hice yo, decidieron mis papás. Yo era una niña y gracias a ellos fue algo que recuerdo con cariño. Yo nací en Luján. Y al día o al par de días de nacer, nos mudamos a Saavedra, que es un barrio de Buenos Aires. Ahí me crié hasta los 9, 10 años que vinimos para España. Lo importante de mi llegada a Madrid es que conocí la carrera que me construyó como artista del movimiento y que me emparentó directamente con la improvisación. Me dio muchas herramientas".

"Me seduce el arte. Yo lo que sabía es que tenía que hacer arte porque sabía que era artista. Tengo las raíces bien agarradas a lo que quiero transmitir", continuaba explicando. "Ya sé quién soy, sé cuál es mi tarea. Sé lo que está a mi alcance y lo que puedo conseguir. También cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles... Cuando ves que alguien se emociona gracias a lo que vos le estás transmitiendo, sentís que estás teniendo una tarea en el universo", indicaba visiblemente emocionada.

"A mí me gusta mucho compartir, transmitir, comunicar. Cuando subo al escenario es lo más cerca de estar en el paraíso y en el infierno. Ahí pasan muchísimas cosas. Hay veces que parece que estoy luchando contra un mar de fuego que me lanzó directamente el demonio y otra que estoy flotando entre las nubes en el lugar más hermoso de la tierra. Y la catarsis es, para mí, de las sensaciones más hermosas del mundo. Y es una de las razones por las que elijo dedicar mi vida a esto", concluía.

La 22ª edición de los Grammy Latinos se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas y Nathy Peluso competirá en cuatro categorías: Mejor Fusión Urbana por su actuación en Bzrp Music Sessions; Mejor Canción de Rap o Hip Hop por "Sana Sana"; Mejor Canción Alternativa por "Agárrate" y Mejor Álbum Alternativo por Calambre.

