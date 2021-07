Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer: el streamer ha conseguido acaparar la atención de sus suscriptores con una entrevista a una de las artistas argentinas más potentes del momento. Estamos hablando de Nathy Peluso, ¿quién si no? Este martes, la cantante acudió al programa de Ibai en Twitch y a su paso dejó una curiosa imitación del acento español que en seguida se convirtió en viral.

“VALE NO PUEDO MÁS CON NATHY PELUSO PONIENDO VOZ DE REPORTERA EN EL DIRECTO DE IBAI JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA“ — DAAVID���� (@dguzmaan__) July 20, 2021

En el directo estaba otro argentino, el streamer Coscu, que estalló en carcajadas con la particular imitación de su paisana. Más de 100.000 usuarios se conectaron en directo al canal de Ibai para descubrir que tenía que ofrecer la argentina. Peluso dejó el listón bien alto. La artista no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de todo: envejecer, el aspecto físico, la música, el deporte, e incluso llegó a bromear con el hecho de ser streamer, algo que seguro no se le da mal.

“la mansión ya no es vuestra casa ahora es la embajada argentina en españa“ — ari :) (@90sbnet) July 20, 2021

Pero lo más divertido del directo fue cuando Ibai le pidió que mirara a cámara para imitar a una reportera de la televisión española: "Si haces un poco de esfuerzo, no tienes acento argentino para nada", le dijo. Ella, que no lo dudó ni un instante, aceptó el reto. "Buenos días, estamos hoy… Pues en lo que viene siendo el programa de Ibai, ¿no?", comenzaba Nathy tratando de poner el acento español que tendría una presentadora de televisión. Todo esto ante la atenta mirada de Ibai y Coscu que no pudieron contener la risa. Peluso continuó con el show imitando una expresión que para ella es típica de los periodistas españoles: "Estamos pasando por un temporal bastante complicado. ¿Acaso estamos hablando de una ocasión especial?", apuntaba.

“ibai y nathy peluso me uno a esa religion“ — maldita (@bas0fia) July 20, 2021

Ibai no ha podido evitar compartir el divertidísimo momento diciendo: "es lo mejor que voy a ver este mes". Por supuesto, el tuit se hizo viral con más de 50.000 likes y casi 4.000 retuits hasta el momento. La cantante confesó durante la entrevista que esto de las imitaciones le encanta: "Lo bueno es hacerlo con gente que sabe, para poder mantener una conversación". Y también se atrevió a emular la voz de Ibai y la de Coscu.

“Nathy Peluso haciendo de presentadora española es lo mejor que voy a ver este mes pic.twitter.com/Wqcc8NXtun“ — Ibai (@IbaiLlanos) July 20, 2021

Aunque hay que destacar que su pulido acento español tiene trampa. A pesar de que sus orígenes son argentinos, la de Buenos Aires ha pasado gran parte de su vida en España, país al que se mudó con su familia hace unos años. Nathy estudió en Madrid un grado de Pedagogía en artes visuales y danza, y además se especializó en el teatro físico. Después ha vivido en ciudades como Alicante y Barcelona.

En el aspecto más profesional, han hablado sobre el segundo tema que la cantante ha hecho con el productor Bizarrap, el cual está ya grabado y a puntito de estrenarse. Ella asegura estar muy contenta con el resultado, quizás por eso ha invitado al productor a subirse con ella el escenario en medio de un concierto que ofreció reciéntemente en Barcelona.

Ahora, tras estrenar el temazo del que medio mundo baila, "Mafiosa", Peluso afirma estar centrada en su próxima gira internacional. Aunque no se aventura a dar fechas exactas todavía, pues todo depende se la situación sanitaria y de las posibles medidas que se establezcan para garantizar conciertos seguros. Para terminar, la cantante ha hecho un poco de ASMR chocando sus uñas cerca del micrófono. ¡Así se despidió de la entrevista con Ibai!