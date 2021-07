Las declaraciones de Naim Darrechi sobre sus supuestas prácticas sexuales sin preservativo escudándose en que es estéril están trayendo cola. En las últimas horas han sido muchas las personas que han mostrado su sopresa, enfado e indignación ante las palabras pronunciadas por el influencer en el programa del youtuber Mostopapi. El tema ha trascendido hasta tal nivel que la propia ministra, Irene Montero, ha escrito un tuit con el que condena la actitud del influencer mallorquín: "Eyacular dentro sin consentimiento es abuso sexual."

En este tema no podía faltar la opinión del gran Ibai Llanos. El streamer acaba de subir un vídeo a sus redes en el que expone con rabia lo que piensa. Además, reconoce que ha hablado con Mostopapi para pedirle explicaciones y aconsejarle que borre ese vídeo. Ibai empieza el vídeo con una pregunta reflexiva: "¿Qué me gustaría que me dijesen a mí si la estoy cagando todo el rato y estoy haciendo un contenido que es absoluta basura? El creador de contenido ha mostrado su profunda indignación con lo ocurrido ayer, 12 de julio, durante la entrevista de su compañero Mostopapi al influencer Naim Darrechi.

Llanos, visiblemente enfadado, ha publicado el vídeo en su canal de TikTok con el que deja muy clara su opinión: "Es un problema real que hace daño y afecta a muchas personas, en este caso a las chavalas, y es una barbaridad", exclama Ibai.

El streamer aclara que después de ver el programa de Mostopapi decidió ponerse en contacto con este y advertirle sobre los contenidos que ha estado haciendo en el último año. "Le hablé honestamente sobre lo que pienso de su contenido, pero no solo de lo que pasó ayer con Naim, sino de lo que lleva haciendo desde hace 8 meses." Le dijo que lo que había pasado era una "barbaridad difícil de olvidar y de perdonar."

"No entiendo cómo ha llegado a ese punto, porque sé al 100% que él no está de acuerdo con eso", añadió Ibai intentando respaldar un poco a su colega de profesión. Aunque en absoluto lo justifica: "La liada es que se ríe y lo sube. ¡Eso no me lo puedo creer!"

Es evidente que en un directo es casi imposible controlar las palabras que va a decir el invitado, pero al ser algo grabado siempre está la opción de editar y cortar o de directamente no colgar el vídeo. Ibai no se anda con rodeos: "Cuando ves que ha dicho eso, dejas de subir el vídeo. Yo diría no quiero colaborar con eso. Porque aunque lo diga en broma, es un tema con el que no se puede bromear. Hay cosas con las que hacer bromas es una cagada y a mí me ha pasado."

"Le dije: 'Mostopapi, eso tienes que borrarlo y no puedes seguir haciendo contenido de este tipo. Eso es una putísima barbaridad que afecta a millones de personas y en ese momento borró el vídeo", sentencia Llanos.

Naim pide perdón

Tras el revuelo que se ha formado a raíz de sus durísimas declaraciones, el influencer parece haberse dado cuenta del error que ha cometido y ha pedido disculpas a través de stories: "Quiero pedir perdón, de corazón, por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, pero que no sea por una estupidez. Lo siento. Perdón de verdad." Y añade: "Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo y ojalá que no hubiera salido. Ha sido mi cagada, lo siento."

“Naim Darrechi (influencer con 26M) dice tranquilamente que se corre dentro de las chicas sin su consentimiento diciéndoles que es estéril (siendo esto mentira).



Varias cosas:

1. Esto es abuso.

2. Falta educación sexual.

3. No puede ser que personajes así tengan altavoz.“ — Carla♀ (@carlagaleote) July 12, 2021

Mostopapi también se ha pronunciado en Instagram, a pesar de que como él mismo señala no suele hablar de polémicas. Ha dicho que lo que dijo Naím era una barbaridad y que su risa se ha malinterpretado. Dice que fue fruto de la sorpresa: "Me he reído, lo siento. Ha sido una risa porque estaba flipando con lo que Naim me decía." Además, el youtuber aclara que eliminó el vídeo de Youtube él mismo y no la aplicación.

La pregunta ahora es si a las personas afectadas por estos comentarios les servirá con esta disculpa en forma de stories de 15 segundos o necesitan algo más. ¿Es suficiente con esta perdón en Instagram?