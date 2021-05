"Sé tu propio jefe", la filosofía de vida de Naím Darrechi que tratan de vender los influencers

Tiktokers, instagramers, youtubers, en general, influencers de todo tipo con un mismo mensaje: un curso de formación con el que prometen te harás rico cómodamente desde tu casa o desde un sofá en cualquier punto del planeta. Uno de los últimos en apuntarse a esta tendencia ha sido la estrella de Tik Tok Naim Darrechi. Hijo de argentinos y residente en Palma de Mallorca, el joven de 19 años cuenta con más de 25 millones de seguidores en Tik Tok y más de 7 millones en Instagram gracias a sus vídeos bailando o hablando de sus experiencias desde el humor. Cifras que ahora utiliza para alentar a su audiencia a hacerse millonarios con las redes sociales.

"Me retiro, tengo mi vida resuelta", afirma Naim. "Yo soy el mayor referente de mi país en Tik Tok. Te vengo a decir que sí, se puede vivir de esto... De algo que te quita un montón de horas y no has ganado ni un duro", continúa diciendo. "Si lo estoy vendiendo es porque yo ya me retiro de Tik Tok. Me he aburrido. Me aburre tanto estar arriba, que por favor, los demás influencers que se miren el curso porque les va a ayudar un poco", subraya con cierta soberbia. El influencer quiere dejar claro que se ha aburrido de Tik Tok y por eso ofrece este curso, que dice es mucho más útil "que muchas de vuestras clases". Palabras que no han tardado en generar polémica en Twitter.

““Sé tu propio jefe” versió Naim Darrechi, gràcies Nostradamus del tiktok! Jo ja m’he apuntat al curs, algú més? pic.twitter.com/U4UkNx35UW“ — Gerry (@gerryquerry) May 2, 2021

Pero Darrechi no ha inventado la pólvora. Anteriores a él, hubo otros que han intentado y siguen intentando convecer al público con frases como: "Aprenderás la profesión del futuro que nadie ha inventado" o "Trabajar desde el Caribe, no tener horarios y ser tu propio jefe."

Muchas personas, sobre todo aquellas más vulnerables e inocentes, habrán caído en la trampa y habrán sucumbido a cursos como el que ahora anuncia a bombo y platillo Naim. Roberto Gamboa, de Trafficker Digital, es uno de los pioneros en este tipo de prácticas, y detrás de él, sirviéndose del mismo método, han llegado empresas como Herbal Life o InCruises. Hay gente, que a priori, sabe reconocer la estafa, pero otros, sobre todo los más jóvenes, puede que se hayan sentido tentados más de una vez por esta idea "fácil y rápida" de ganar de dinero.

Naím utiliza su juventud y influencia para tratar vender un curso con el que promete regalarte todos sus conociminetos dentro del sector por solo 50 euros. Un módico precio por convertirte en una estrella de las redes. El joven asegura que se ha aburrido y que tiene nuevos retos, como la música, por delante. Acaba de estrenar "Mala Mía", que ahora mismo es uno de los vídeos musicales más vistos en nuestro país. Y éste no es su primer trabajo musical, el influencer acumula varios singles. En agosto de 2019 publicó "Volver A Empezar", una colaboración con la que era su novia Ángela Mármol, y que ya supera los 28 millones de reproducciones en YouTube. Aunque su mayor éxito hasta la fecha es "Escápate", una canción que sacó en abril del año pasado. Con este sencillo ha logrado más de 45 millones de reproducciones en YouTube. Por eso nos preguntamos: ¿qué necesidad tiene ahora Naím de meterse en los cursos de marketing online? Acaso, ¿son tan rentables?