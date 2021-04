Tik Tok ha sido la red social más descargada en el último año, se la han bajado 115 millones de personas. Muchos jóvenes y adultos se han mantenido activos gracias a estas coreografías de apenas 15 segundos. El 41% de los usuarios tienen entre 16 y 24 años, algunos incluso han encontrado el amor a través de esta plataforma. Nos adentramos en el mundo tiktoker de la mano de Juan Carlos Cuevas.

Pese a que la gente no ha parado de bailar, el sector de la danza profesional ha sido uno de los más afectados tras la pandemia. Mientras estilos como el flamenco se tambalean, las coreografías de 15 segundos frente al móvil dan la vuelta al mundo. En Comando Actualidad analizamos la realidad del sector.

La mirada de Juan Carlos Cuevas

Me atrevo con la coreografía de quince segundos que ha inventado Iván y eso que no sé bailar. Esa coreografía que han bailado cientos de miles de personas. La sube a sus redes y me dice que en veinte minutos ya nos han visto 13.000 personas. Es solo un dato, pero dice por qué Tik Tok es la plataforma más descargada del mundo desde que comenzó la pandemia. Los bailes que antes se hacían en las discotecas, en los festivales, en las academias, ahora se hacen en casa delante de un móvil. Ha sido una vía de escape para muchos, una terapia. Bailar como si no hubiera un mañana y colgarlo en tu red social para que te vean. Y la verdad es que funciona, doy fe.