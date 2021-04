La aprobación de incluir al lobo en la lista de animales que está prohibido cazar en todo el territorio español ha reactivado el conflicto. Las asociaciones agrarias denuncian que el cánido mató 10.000 cabezas de ganado solo en el último año. Mientras, las organizaciones conservacionistas aseguran que es fundamental proteger al lobo por sus valores ecológicos, por su singularidad, por su rareza y porque es fuente de riqueza en aquellos lugares más afectados por la despoblación. Comando Actualidad profundiza en el debate.

El último censo oficial dice que en España hay 2.700 lobos repartidos en 297 manadas. Según los datos del Ministerio, en 26 años el número de lobos y de manadas apenas han crecido en España. León, Asturias, Galicia y Cantabria, donde hasta ahora sí se puede cazar al mamífero y donde mayoritariamente se oponen al plan, concentran el 98% de los ejemplares. ¿Hay alternativas? ¿Es posible la convivencia entre el lobo y el hombre?

Opiniones a favor y en contra, nos sumergimos en el debate

Marta es ganadera en Cantabria. Asegura que el año pasado el lobo mató a 17 animales y que no puede asumir el gasto. Utiliza perros mastines para proteger a sus vacas, pero dice que los cánidos han atacado también a sus mastines.

Denuncia que el año pasado se produjeron en Cantabria 4.100 ataques de lobos y manifiesta enojada: “de 30 mil ganaderos hemos bajado a 4.000 y lobos han subido de 45 a 207. El que está en peligro de extinción es el ganadero”. “No puede ser que desde los despachos tomen decisiones sobre lo que ocurre en el monte. El debate no es lobo sí, lobo no; sino lobo sí pero controlado”.

Alberto, que también es ganadero, piensa de forma diferente. Tiene 800 ovejas y 17 mastines, y asegura que este perro es la defensa natural contra el lobo, nunca ha tenido ningún ataque. “El lobo tiene que existir. No hay que exterminar a ningún animal para que los seres humanos estemos a gusto”.