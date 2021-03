Comando Actualidad se fija en la industria cultural y en los daños que está dejando en ella la pandemia. Según el último estudio publicado por la GESAC, un tercio de los ingresos de la industria cultural europea se han ido a pique por la crisis sanitaria. La pandemia ha destruido empleo en el 60% de las organizaciones culturales. El sector ha perdido el 29% de ingresos. Los necesitamos más que nunca y ellos atraviesan su peor momento.

Cuando me pongo a investigar mi mirada en este programa (la gente de la cultura que sí trabaja ahora) me cuesta encontrar y eso dice mucho. No es fácil dar con un concierto ahora, con técnicos montando un escenario, con maquilladores y maquilladoras preparando un musical, con oficinas de representación moviendo a sus artistas.

No es fácil, pero los hay. Hay productores valientes que sí se lanzan a dar vida a espectáculos, festivales u obras de teatro. Y eso a pesar de que son proyectos más pequeños, más controlables en las medidas covid y, obviamente, con menos ingresos.

Iñaki es uno de ellos. Con su empresa organiza ahora mismo, entre otras cosas, un espectáculo de luces en el Real Jardín Botánico de Madrid y varias obras de teatro. Lo hace para que la rueda no pare, aunque esa rueda tenga más piedras en el camino que nunca y ruede para dar menos beneficios que nunca. Gracias a él trabajadores de grandes musicales, ahora parados, pueden trabajar en un espectáculo de luces, o actores gallegos puedan subirse a las tablas en el centro de Madrid para dar vida a Fariña.

No es la panacea para ninguno de ellos, vienen de tiempos mejores, pero es la manera de sobrevivir hasta que vuelvan esos tiempos mejores. Y de que la gente pueda disfrutar de cultura segura y olvidarse de pandemias, cifras de contagios y vacunas, aunque sea por un rato, que falta hace.

Iñaki, Luis y Albert tienen tres pequeños sellos discográficos. Representan a decenas de grupos y como casi no tienen bolos decidieron lanzarse a la piscina y hacer en Madrid un festival de música. Sí, un festival de música en plena tercera ola de pandemia. Se reinventaron para ello.

Pusieron a sus grupos de la escena ‘indie’, más acostumbrados a festivales y salas, a tocar en teatros y al mediodía. Conciertos vermut y con la gente sentada. No solo les está funcionando (llenan salas con el cupo permitido y, que se sepa, no han provocado focos de contagio) sino que dan trabajo a cientos de personas que, sin este festival, Madrid Brillante, ahora estarían buscando otro sector en el que poder trabajar.

Cristina, productora, cuida todos los detalles para que el concierto de Mujeres, el grupo catalán al que grabamos en directo, salga perfecto.

