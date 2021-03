'El espectáculo debe continuar': la cultura en tiempos de Covid-19, en 'Comando actualidad'

‘Comando Actualidad’ se fija en la industria cultural y en los daños que está dejando en ella la pandemia, con motivo de la próxima entrega de los premios Goya. Según el último estudio publicado por la GESAC, un tercio de los ingresos de la industria cultural europea se han ido a pique por la crisis sanitaria. La pandemia ha destruido empleo en el 60% de las organizaciones culturales. El sector ha perdido el 29% de ingresos. Los necesitamos más que nunca y ellos atraviesan su peor momento.

Lydia se ganaba la vida produciendo espectáculos y festivales sin dificultad hasta que llegó el virus. Lleva más de un año sin trabajar. “Al ser autónoma cobro una ayuda de 700 al mes y pago 750 de alquiler. Hemos recurrido a la asistenta social para alimentos, en diciembre nos dieron un bono para comprarle ropa a la pequeña. Es solo uno de los casos que están conociendo los artífices de Acción Ayuda Alimenta, que hace paquetes de comida para artistas que no tienen ni para comer.

Solo el 15 % de los artistas españoles vivía de su actividad antes de la pandemia. Diego y Jorge recorren España con sus instrumentos insólitos: sartenes, cucharas, violines, serruchos… En 2020, a Fetén Fetén le han cancelado la mitad de los conciertos, pero se consideran afortunados, tienen trabajo. “Vivimos en la incertidumbre permanente”. “Somos autónomos y cotizamos en el mismo epígrafe que los toreros”. El Estatuto del Artista se quedó a las puertas de desarrollarse con un proyecto de Ley en 2019, para dotar de un marco legal a la profesión.

Las artes escénicas europeas han perdido un 90% de ingresos en 2020 rtve

La industria musical se ha quedado sin el 76 % de ingresos en todo el continente. Y las artes escénicas europeas han perdido un 90 % de ingresos en 2020. Manuel está liquidando su tienda de discos, se ha gastado todos sus ahorros y ha pedido ayuda a la familia. Melania, actriz de teatro, trabajó 28 días en todo 2020, ahora tiene trabajo representando ‘Fariña’. Iñaki, productor de espectáculos, está detrás de Las luces del Botánico en Madrid: “Me voy manteniendo, soy de los pocos, pero he tenido que reducir plantilla”.

El cine cerró 2020 con un 72% menos de ingresos, el peor año del siglo XXI, según la Consultora Comscore. Las salas abiertas no llegan al 40% y basta entrar en un rodaje para saber que la manera de hacer cine ha cambiado. Paco León y Leonor Watling se someten a dos test de antígenos por semana. Y la mascarilla es un elemento más de su vestuario cuando están fuera de escena. Ruedan ‘Desde la sombra’, película participada por RTVE y dirigida por Félix Viscarret. Paco León asegura que para salir del bache “el cine español debería mirarse en el espejo francés, donde la cultura es un asunto de Estado”. “Lo más importante es que un rodaje no se pare”, dice Mariela Besuievsky, productora cinematográfica. Añade que los departamentos de prevención de riesgos laborales son ahora un equipo más dentro del cine. “Si el rodaje para, es un desastre”. “Los seguros cubren que un actor se rompa un pie, pero no se hacen cargo de una baja por Covid”.