La situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia, nos ha afectados a todos en gran escala. Aunque con determinados sectores, los cuales se valían (entre otras cosas) de público, se ha cebado todavía más. Estos son el cine, la organización de eventos, la música… ‘’Show must go on’’, diría Freddy Mercury, cantante de Queen. Pero, ¿qué pasa cuando el espectáculo no puede más ? Comando Actualidad se sumerge en el mundo del espectáculo.

¿Qué datos manejamos? La industria musical se ha quedado sin el 76% de ingresos en todo el continente. Y las artes escénicas europeas han perdido un 90% de ingresos en 2020. Manuel está liquidando su tienda de discos, se ha gastado todos sus ahorros y ha pedido ayuda a la familia. Melania, actriz de teatro, trabajó 28 días en todo 2020, ahora tiene trabajo representando “Fariña”. Iñaki, productor de espectáculos, está detrás de Las luces del Botánico en Madrid, “me voy manteniendo, soy de los pocos, pero he tenido que reducir plantilla”. El espectáculo debe continuar RTVE El cine cerró con un 72% menos de ingresos, el peor año del siglo XXI. Son datos de la Consultora Comscore. Las salas abiertas, en el momento de realizar este reportaje, no llegan al 40% y basta entrar en un rodaje para saber que la manera de hacer cine ha cambiado. Paco León y Leonor Watling se someten a dos test de antígenos por semana. Y la mascarilla es un elemento más de su vestuario cuando están fuera de escena. Ruedan en Pamplona “ Desde la sombra ”, una película participada por TVE y dirigida por Félix Viscarret. Paco León asegura que para salir del bache “el cine español debería mirarse en el espejo francés, donde la cultura es un asunto de Estado”. El espectáculo debe continuar RTVE “Lo más importante es que un rodaje no se pare”, dice Mariela Besuievsky, productora cinematográfica de más de 118 películas. Añade que los departamentos de prevención de riesgos laborales son ahora un equipo más dentro del cine. Reparten mascarillas, toman la temperatura y organizan los test de antígenos. “Si el rodaje para, es un desastre”. “Los seguros cubren que un actor se rompa un pie, pero no se hacen cargo de una baja por Covid”. En resumen, el horizonte luce de negro. Los datos hablan por sí solos: las 700.000 mil personas que en España viven de fabricar cine, teatro, libros o música quieren dejar de estar fuera de los focos. Según el último estudio publicado por la GESAC, un tercio de los ingresos de la industria cultural europea se han ido a pique por la crisis sanitaria. El espectáculo debe continuar RTVE Actores, actrices, productores, técnicos, músicos, dueños de salas de ensayo… viven uno de los peores años del siglo. La pandemia ha destruido empleo en el 60% de las organizaciones culturales. Para la población el entretenimiento es indispensable y probablemente en más de una ocasión nos han salvado ellos distrayéndonos. La pregunta se hace por sí sola: ¿cómo podemos salvarlos?