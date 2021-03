La pandemia ha multiplicado nuestras necesidades, nuestras carencias y también nuestras ganas de ayudar. En este momento, en el que las estadísticas aseguran que la mitad de los hogares españoles (49,3%) tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de dos millones de personas se han acercado al voluntariado. Los reporteros de Comando Actualidad retratan a esos héroes anónimos que viven entre nosotros, en nuestro barrio y que destacan en estos momentos complicados.

La mirada de Silvia Pérez Arroyo

Vanessa vive en una casa pequeña y muy humilde con sus tres hijos. Su nevera está vacía. Dice que cuando termine de hablar conmigo saldrá a la calle a buscar comida porque hoy no tiene “ni un yogur para poner en la mesa”.

El único dinero que mensualmente recibe son los 154 euros de la ayuda a la dependencia debido a la discapacidad de uno de sus hijos. “¿Cómo viven cuatro personas con ese dinero?”, le pregunto. Me contesta que no se vive, sólo se malvive, se sobrevive, pero que lucha con todas sus fuerzas por salir adelante, sobre todo por sus hijos (y se le saltan las lágrimas confesando el miedo a que se los quiten, como le ha ocurrido recientemente a su hermano o como en el pasado ella vivió de niña cuando los Servicios Sociales le retiraron a sus padres la custodia de su hermana pequeña, a la que no volvió a ver hasta hace pocos años).

'Gente nada corriente', Comando Actualidad 'Gente nada corriente', Comando Actualidad RTVE

Vanessa recuerda que durante el confinamiento “veía la tele y escuchaba cómo la gente estaba ya cansada de ver Netflix y usar la bicicleta estática. Y mientras nosotros, pasábamos hambre. Tanta gente viviendo en su burbuja y nosotros en ésta, en la burbuja de la pobreza, que es tan triste y tan dura”. En medio de una situación tan desoladora, apareció la protagonista de nuestro reportaje. “Si no hubiera sido por la señorita Teresa, yo no sé qué hubiéramos hecho”, concluye Vanessa mientras se seca las lágrimas. Entonces Teresa me mira y me dice: “¿Ahora entiendes por qué no podía quedarme de brazos cruzados?”