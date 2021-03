Los llamados minerales de las nuevas tecnologías y con los que se fabrican infinidad de aparatos están en auge: la demanda de cobre, litio, grafito o coltán para hacer baterías de coches eléctricos, teléfonos móviles, ordenadores, no para de crecer. Hace 40 años no interesaban a nadie y hoy están en todo lo que nos rodea y se han vuelto imprescindibles. Comando Actualidad baja hasta las profundidades de las minas españolas y comprobamos cómo está desarrollándose, en estos momentos, la industria.

Según los expertos, la extracción de estos metales aumentará un 500% en los próximos años por la necesidad de producir energía limpia. En España hay activas 2.750 minas, dan trabajo a 35.000 personas. Con las últimas minas de carbón y sus centrales térmicas a punto de cerrar definitivamente, los metales se vislumbran como el tesoro del futuro, pero ¿es la minería del siglo XXI tan verde como nos venden?

La subida de precio de este mineral por la demanda china ha hecho que minas como la de Riotinto , por ejemplo, reabran a pleno rendimiento siete años después. Uno de los factores que está relanzando el precio del cobre son los coches eléctricos . Y es que España es rica no sólo en cobre sino en los llamados minerales de las nuevas tecnologías, litio, oro, coltán, grafito, tierras raras… y la Unión Europea está tratando de no depender tanto del exterior y explotar más lo que hay en casa.

Las minas no agradan a todos

Los vecinos, el alcalde y las plataformas ecologistas de Cáceres se han levantado en contra de que en su ciudad abra la segunda mayor mina de litio de Europa. Se han unido bajo el nombre “Salvemos la montaña”, una plataforma ciudadana que pretende proteger el patrimonio natural y cultural de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Temen que la explotación se apropie del agua del subsuelo de Cáceres y que se devaste el pulmón verde que rodea la urbe.

​

Los vecinos de Cáceres contra la mina Los vecinos de Cáceres contra la mina RTVE

La empresa que quiere extraer litio afirma que el NO a la mina no les va a detener, aseguran que es un yacimiento único en la Unión Europea y que servirá para montar una industria nueva que no existe en Europa.