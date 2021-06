Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. Esta frase podría ser el titular de todos y cada uno de los streams que hace en su canal de Twitch desde hace unos meses. Comenzó entrevistando a figuras como Gerard Piqué, Eladio Carrión o Rauw Alejandro para dar el siguiente paso y organizar eventos deportivos dentro de su propia casa. Porque si lo último había sido una exhibición de boxeo junto a más de 100 invitados, ahora el vasco se ha propuesto hacer una oda al freestyle con su particular EFE MS, el evento que ha reunido a caras tan reconocidas dentro del mundo del free como Bnet, Kapo, Piezas o Khan.

Desde que Llanos sorprendió a sus seguidores con su House Tour y evidenció que su lujosa mansión a las afueras de Barcelona también contaba con una sala de discoteca, nadie imaginó que la utilizaría para otra cosa que no fuera pegarse una buena fiesta junto a sus compañeros de piso. Y nada más lejos de la realidad, porque tras ver el show que montó el fin de semana, nada hacía presagiar que nos encontrábamos dentro de la vivienda del streamer. Y es que al más puro estilo FMS, Ibai quiso contar con la presencia de Bekaesh, host del evento, y DJ Verse. Dos de las figuras más reconocibles de la competición de free en España y que no dudaron en formar parte de otra de las "locuras" del vasco.

Y a pesar de no tener público, la batalla entre Bnet e Ibai copó la conversación social durante horas. Es cierto que el enfrentamiento contó con una tranquilidad que no poseen los que se realizan en plena FMS, pero quizás por eso pasaron a la historia las rimas que se intercambiaron entre ambos frente a la atenta mirada de los pocos espectadores que presenciaron tal acontecimiento. De hecho, una de las claves del éxito que adquirió tras su emisión fue precisamente ese: el de dejar volar la imaginación y no tener en cuenta ningún tipo de normas para responder con las combinaciones más absurdas que pudiéramos imaginar. Y las redes, como no podía ser de otra manera, rápidamente se hicieron eco de lo ocurrido.

"Al menos yo no me hago una prueba de Covid en directo"

Aunque las rimas se planteaban inocentes en un principio, lo cierto es que hubo algún que otro minuto donde la polémica estaba servida. Siempre en tono de humor, Ibai no se calló ante ninguno de los dardos lanzados por su contrincante. De hecho, fue TheGrefg la persona que consiguió sacarle un poco de su papel después de que Force pusiera en duda que Ibai terminaría llevándose el premio a streamer del año: "Al menos yo no me hago una prueba de Covid en directo, el Covid no entra en mi cuerpo".

Khan vs. Force, K.OS vs. Classic, Piezas vs. Barbeq y Noite vs. Titus (ganador de Réplica, la nueva era) fueron el resto de enfrentamientos que se pudieron seguir vía Twitch durante la jornada. Pero si te lo perdiste y no tuviste la oportunidad de verlos en directo, debes saber que por el momento, solo podrás acceder al enfrentamiento entre Ibai vs. Bnet en su canal de YouTube. Tal y como pudimos saber más adelante, el caster tuvo que borrar el contenido de su canal tras haber concluido debido a que Titus mostró el culo ante las cámaras cuando quiso hacer alarde de un doble sentido y acusar de alopecia a Piezas.

Se desconoce si después de eliminar esta acción del evento podremos ver completo el show que se marcaron la noche del sábado. Por el momento podemos disfrutar de pequeños fragmentos en redes sociales y sí, como no podía ser de otra manera, el campeón actual de FMS España se llevó el trofeo junto a Ibai. Así se hacía eco el propio Llanos en perfil de Twitter, y las reacciones no tardaron en llegar: ¿para cuando un partido de Champions en el patio de su casa?