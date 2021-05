Ibai Llanos: qué esperar de la velada de boxeo entre youtubers

Que Ibai Llanos consigue todo lo que se propone es un hecho. Solo lleva un año stremeando en Twitch, pero hace unos días ya celebraba haber alcanzado la cifra de los seis millones de suscriptores. Todo un acontecimiento que le permite organizar eventos como el de este miércoles a las 19 horas: una velada de boxeo entre youtubers. Sin previo aviso, pero con muchas horas previas de trabajo, el vasco se mostraba ilusionado ante la puesta en marcha de otro de los proyectos que llevará a cabo junto a sus compañeros de piso.

Los enfrentamientos son claros y hay quien ya tiene un claro favorito: Reven vs. El Millor, Future vs. Torete y Mister Jagger vs. Viruzz. "Jagger está montando un show increíble, pero el combate por el que más hype tengo es por el de Reven. Es mi mejor amigo y como un hermano, así que tengo muchas ganas de verlo. Eso no está pagado. Mañana os daré una sorpresa, a ver si se cumple, y espero que lo disfrutéis", confesaba el caster durante su último directo.

Más de 50 invitados y actuaciones musicales: las novedades del evento "Mañana a las 19h empieza la velada de boxeo que arranca con una previa", arrancaba Ibai. "Ahí habrá una mesa con personas donde se comentarán los outfits de la gente, y lo van a hacer Spursito, Paula Gonu y Werlyb. Papi Gavi no viene porque ha fallecido un familiar suyo recientemente. Desde aquí un abrazo y mucha fuerza", comenzaba explicando. "Habrá una alfombra roja donde van a pasar aproximadamente unos 50 invitados. Reguilón, Illo Juan, Maximus, Knekro, The Grefg... Creo que os va a gustar mucho verlos en persona después de tanto tiempo. No hay dress code, que cada uno venga como quiera. Yo me he currado un outfit, pero podría haber ido con una camiseta del Eroski o en pijama". “Dios mío el hype que tengo.



Es una locura que podamos hacer estas cosas en Twitch. Gracias a todos por vernos. Esto es la hostia.“ — Ibai (@IbaiLlanos) May 24, 2021 Dicho esto, al streamer le faltaba soltar la gran bomba: las actuaciones musicales que podremos disfrutar en directo. "Directamente iremos al primer combate, pero antes de cada uno habrá una actuación musical. Estará Morad, también El Piezas, y habrá una tercera persona que está aún por confirmar. Ya os diré quién es", indicaba ilusionado. Y teniendo en cuenta que el combate comienza a las 19 horas, es probable que alguno de los miembros de la casa sea el encargado de hacer algún que otro stream previo para anunciar el previsible bombazo. “Hey un mensaje para todos los creadores, nos gustaría amablemente y desde nuestro corazón blandito que nadie utilizase la señal de nuestra velada en sus directos. En cuanto acabe lo que queráis pero si lo hacéis durante el directo os tendréis que enfrentar a mis bíceps. Cuidado.“ — Ibai (@IbaiLlanos) May 25, 2021 Y como todo evento que se precie, ¿qué sería de él sin un buen host? En este caso, Queen Mery era la encargada de anunciar que sería ella la conductora de la velada del año: "FAMILIA! Me hace especial ilusión anunciar que seré la host de la Velada del Año. OH SÍ!! Vamos con todo". “FAMILIA! Me hace especial ilusión anunciar que seré la host de la Velada del Año. OH SÍ!!!!

Vamos con todo����



A partir de las 19:00 en el Twitch de @IbaiLlanos

¿QUIÉN GANA? pic.twitter.com/TAwOcW05jl“ — Queen Mary ��✨ (@MaryRuiz_es) May 25, 2021