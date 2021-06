Si hace unos días te contábamos lo mucho que lo estaba petando "Todo de ti", ahora Rauw Alejandro parece que se acerca más que nunca a España contando en exclusiva todo lo que tiene preparado para lo que queda de 2021. Madrid fue uno de los últimos destinos para el intérprete, así que medio mundo se hacía la misma pregunta: ¿se viene música nueva? Durante un encuentro con Ibai Llanos, el puertorriqueño desveló algún que otro detalle sobre Viceversa, el nuevo disco que llegará a nuestras playlist este mes de junio.

“Estamos dándole ahí a ver qué sale. Uno siempre apuesta a lo que uno hace y pongo el corazón en lo que hago, pero uno nunca lo visualiza así, por mucho corazón que le ponga. El último tema por lo menos está bien loco, como un virus”, indicaba Rauw tras hacer balance del increíble éxito alcanzado con su último tema. "Tiene ese rollo ochentoso y old school pero con vibra del verano. En realidad, lo hice pensando para que la gente lo pusiera en la playa, y creo que lo encontramos. Yo siempre que estoy en el estudio fluyo con las ideas y me inspiran muchas cosas. Intento comprender lo que el público quiere pero también lo que quiero yo. Mi público son las nenas (ríe). Yo hago las canciones para que los nenes se las dediquen a las nenas y ya coronarte", continuaba explicando.

"Cuando estoy triste me pongo boleritos 'cortavenas'"

Durante su charla con Ibai, Rauw confesó si se siente o no identificado con la letra de "Todo de ti", que sigue liderando las tendencias de YouTube. "Yo antes de empezar mi carrera fui fan de muchos artistas y decía como “buah, el pana sabe por lo que estoy pasando, ¡escribió ese tema para mí! Cuando hago música intento pensar así, para que la gente sienta que puede trasladar sus emociones con mi tema. Yo cuando estoy triste me pongo boleritos cortavenas. Depende del mood, pero escucho todo tipo de música: clásica, rock, dancehall, reguetón, trap… No me gusta escuchar un solo ritmo porque te quedas ahí como en loop".

"Me encanta España". Con estas declaraciones, Rauw evidenció lo mucho que le gusta nuestro país y la ilusión que tiene de visitarlo el próximo mes de octubre. "Ahí fue donde hice uno de mis primeros tours, así que tengo muchos recuerdos. Es bien diferente a mi cultura. La gente es bien alegre, las chicas hermosas, la comida increíble… Tenéis mucha energía y me encantan las fiestas de España. Todo tiene su cosa especial, no sé cómo explicarlo. Yo trato de estar positivo siempre y si las fiestas se acabaron en esta época de covid… ¡nos inventamos otra cosa que nos entretenga! Voy para España en octubre si Dios quiere. Por allí estaré un mes completo, así que si la gente ha escuchado rumores de que voy para allá, que sepan que es cierto. Yo hago música y la compañía me dice: “Rauw, tienes que ir hacia allí”. Y allá que voy".

Y aquí llegaba el bombazo: su nuevo disco verá la luz este mes y tendrá 14 canciones en su tracklist. "Tengo un álbum que sale ahora en verano. Los primeros sencillos fueron “Todo de ti” y "2/14". Así que espérenlo. Se llama Viceversa y saldrá en junio, no puedo decirte fecha. Pero son 14 temas. Mi fecha favorita es San Valentín, aunque me gusta más la Navidad. Pero no me enamoro fácil, otra cosa fácil sí, pero enamorarme no. San Valentín lo vivo como una fecha guay, como dicen ustedes por allá. En el disco tengo dos colaboraciones solamente, es bien personal pero a la vez para el mundo. Yo me enfoqué en que este álbum sea para el verano, así que es para que lo pongan siempre si se puede. “Todo de ti” forma parte del disco, claro".

Al saber que contaría con dos collabs en su disco, Ibai quiso preguntar de quiénes se trataban. ¿Serían artistas de reconocido prestigio? ¿O intérpretes que están empezando en la industria? "Para mí todos los artistas son top, aunque cada uno tenga su momento", respondía Rauw. "Cada uno tiene su voz y los dos que formaron parte del disco surgió de manera orgánica. A mí me encanta la canción y forma parte de mi proyecto, así que agradecido. Yo colaboro con quién sea, siempre y cuando me sienta cómodo. Hay de todo, y el disco va a tener mucha música variada. Yo sé que la gente va a escuchar un lado nuevo de Rauw. El título de Viceversa es por muchas cosas. Es como hacer referencia a los dos lados opuestos de las cosas. Puedo seguir hablando, pero es un cúmulo de muchas emociones. Yo soy un tío muy emocional, es la vida, ¿no? Es lo que nos mantiene vivos y nos motiva para seguir adelante. El que no las tenga es porque está muerto".