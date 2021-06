El youtuber ha dado positivo en directo a un test de antígenos al que él mismo decidió someterse. Pasó ayer, 31 de mayo, después de que algunos de sus seguidores le sugirieron hacerse la prueba tras las declaraciones del streamer, que el sábado decía presentar síntomas compatibles con los del Coronavirus. Fue entonces cuando decidió comprar un test y hacérselo en directo a través de su canal de Twitch.

“Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba.



Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro.



������ pic.twitter.com/j6TQqClUqE“ — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

Después de mostrar el test frente a su audiencia, el murciano leía las instrucciones y explicaba todo el proceso con detalle: "Si sale una línea en la C y T es que es positivo". Tras introducirse el hisopo por los orificios de la nariz, y después de remover el resultante en una solución para analizar la muestra, el murciano mostraba a la audiencia que había dado positivo: "Somos positivos por COVID-19 al 99%".

“Grefg ha dado positivo en covid.



Menos mal que fumé primero del porro que compartimos.



Ante todo seguridad ����“ — Jorge 'Werlyb' (@werlyb) May 31, 2021

David Cánovas, conocido por todos como The Grefg, es actualmente uno de los streamers más seguidos a nivel nacional, con más de 23 millones de seguidores. Pero ayer muchos de ellos le dieron la espalda y criticaron el gesto del creador de contenidos, otros en cambio le apoyaron. El problema principal, que han remarcado muchas de las críticas, ha sido que David esté monetizando con un tema tan serio como la pandemia. Muchos usuarios en Twitter no perdonan que alguien como The Grefg, con tanta influencia entre la población joven, tenga este tipo de actitudes.

“Pero lucrarte de ello haciendo un directo no creo que sea muy "serio"“ — Gonzalo Sanz (@GonzaloSr_) May 31, 2021

Los que no dudaron en pronunciarse al respecto fueron los invitados a 'La velada del año' organizada por Ibai Llanos. Dentro de estos, uno de los más contundentes fue Knekro, que dijo lo siguiente: "Si tú haces directo del Covid a ver si lo tienes es porque no tienes respeto por lo que está pasando y lo siento, Grefg, pero pareces gilipollas. Lo siento mucho, es lo que hay. Te has calentado, haciendo eso. Es que no tiene sentido".

Aunque, como siempre ocurre con estas cosas, hay opiniones para todo. Cada streamer se lo ha tomado a su manera. El Xokas optó por intentar quitarle hierro a todo este asunto dedicándole la siguientes palabras a través de su canal de Twitch: "Que no es para tanto, tío. Simplemente pues ha pillado Covid, ya está. Lo que pasa es que es un puto dramas el Grefg, pero que no, que no, que está bien, hombre. Que está sanote, está bien. Que no pasa nada. La vida es así."

“The Grefg saliendo del evento de boxeo después de abrazar a todo el mundo y beber de sus cubatas pic.twitter.com/fcK4SZffeh“ — ChristianTurtle ���� (@C3poChris) May 31, 2021

Si ya de por sí, la Velada de Boxeo había levantado ampollas por celebrarse en medio de la pandemia, este positivo en directo de TheGrefg ha echado todavía más leña al fuego. A pesar de que con anterioridad se habían tomado todas las medidas de seguridad pertinentes, tal y como se dijo durante la jornada del miércoles 26, por lo que el tema del positivo del streamer no tendría porque vincularse a la celebración del evento.

Tras el revuelo que ha generado todo este asunto en redes, The Grefg ha decidido publicar varios tuits tratando de dar explicaciones. Tuit con el que trataba de zanjar la polémica y dejar claro que para él el Covid no es ninguna broma.

“Bueno, he leído la mayoría de opiniones sobre lo que ha pasado hoy, sean buenas o malas, de todo se aprende y os doy las gracias.



Lo que me queda, desde mi posición, es estos días intentar transmitir la mejor y útil información sobre el COVID.



Descansad ��“ — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021