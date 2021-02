Han pasado más de dos semanas desde que El Rubius anunció su marcha a Andorra. Sin embargo, el tema todavía sigue levantando ampollas. La polémica suscitada ha sido de tal magnitud que ha ido más allá de las redes sociales, teniendo gran repercusión en todos los programas de actualidad de la tele. Y ha provocado situaciones hasta ahora impensables como que los youtubers hayan protagonizado varios minutos de telediario, de magazines y hasta ser entrevistados por Iker Jiménez.

The Grefg, que lleva años instalado en Andorra, ha aprovechado sus redes para quitar un poco de hierro al asunto y llamar a la calma. Y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo uno de los desternillantes vídeos que realiza Kilgore (@billkilgore_) cada semana para el programa Gen Playz. "De verdad gente, mira que no me he pronunciado sobre el tema este de los youtubers, de Andorra, de lo que están diciendo los medios de comunicación, pero hay una manipulación terrible, mirad esto", bromea el streamer compartiendo el siguiente vídeo:

“Increíble la manipulación de los medios de comunicación respecto a los youtubers. pic.twitter.com/jXWma9oyjS“ — Grefg =) (@TheGrefg) January 31, 2021

"El popular youtuber El Rubius se muda a la Guerra de Siria", así comienza vídeo montado por Kilgore, en el que altera el mensaje de una de las entradillas del telediario de Ana Blanco. El resto es historia. "Bueno amigos, evidentemente esto es un video parodia que lo he extraído de los videos de debates que hay en YouTube con más nivel sobre el tema. Es uno de los que más me ha entretenido, dura 55 minutacos pero si tenéis tiempo y os interesa el tema de youtubers y Andorra y las distintas opiniones, moralidad, ética, os lo recomiendo”, concluye The Grefg. El streamer que ha batido el récord de espectadores en Twitch le resta importancia al asunto e incluso le añade un toque de humor. ¡Tú sí que sabes!