En los últimos días no se habla de otra cosa que no sea la huida de los youtubers a Andorra. Como no podía ser de otra forma, en este Gen Playz debatiremos sobre si tenemos una presión fiscal excesiva, si tenemos el deber moral de pagar impuestos en nuestro país o de lo que haríamos nosotros si ganásemos varios millones de euros al año. Para ello nos acompañan la tiktoker fakebuddy, el abogado y youtuber Rubén Gisbert, el crítico y youtuber DayoScript, el fiscalista y escritor Adrián Grant, la politóloga Irune Ariño y José Luis Crespo aka QuantumFracture. ¡Vamos al lío!

55.41 min Gen Playz - Youtubers y Andorra: ¿Es ético no pagar impuestos en tu país?

PD.: Desde el programa hemos contactado con varios youtubers que residen en Andorra, pero todos declinaron la invitación a participar.

¿Por qué se van los youtubers a Andorra? “Los youtubers se piran porque creen que el nivel de renta que le quitan es demasiado elevado. El resto, los que no podemos irnos porque no tenemos tanto dinero, pues nos quedamos aquí pagando”, opina Irune. “No lo están haciendo ni por las vistas ni por el lugar, lo hacen porque está cerca de España y pagan menos impuestos”, continúa Dayo. Él opina que de esta forma pueden ir a cualquier evento en Madrid o Barcelona pero con las facilidades que supone vivir en Andorra. Para QuantumFracture desde un punto de vista individual, “es una decisión comprensible”.

¿Cuánto se ahorran al irse? Adrián nos lo cuenta: “Bastante, si ganan un millón de euros al año en España se quedarían con 560.000 euros mientras que, en Andorra, se quedan con 900.000”. Además, Rubén quiere dejar claro que “no se trata de fraude fiscal ni de evasión de impuestos”. Para él, todas las grandes fortunas del país han estado en el punto de mira de los políticos. “Si estamos tratando a las personas que más ganan y más ofrecen como auténticos delincuentes, estas personas se van”, añade. Nuestra tiktoker de referencia opina diferente: “Yo creo que los creadores de contenido deberíamos transmitir valores a nuestra audiencia”. Para ella, los influencers se deben a su público, mientras que, por ejemplo, un futbolista solo se debe a su club.