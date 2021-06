Si eres de los que pone fecha fin al éxito de Ibai Llanos, puede que estés totalmente equivocado. El streamer lleva semanas -por no decir meses- sorprendiéndonos con todos y cada uno de sus proyectos. Primero fue el auge que tuvo tras abrirse su canal de Twtich, después el eventazo que organizó para dar la bienvenida a todos los youtubers que formarían parte de IbaiLand, luego el espacio de entrevistas "Charlando tranquilamente" donde se encontró con artistas de la talla de Nicki Nicole y Rauw Alejandro. Todo ello sin olvidarnos de la Gran Velada de boxeo que organizó en su propia casa o su particular versión de EFE MS. ¿Y qué es lo siguiente? Pues al margen de ser el primero en obtener imágenes de la Copa de América para retransmitirlas directamente en su propio canal, ahora el vasco ha hecho público que PortAventura cerrará sus puertas para su próximo stream. ¿Alguien da más?

"Nos van a cerrar el parque de PortAventura para montarnos en el Dragon Khan por la noche y por la madrugada haremos la final de la Copa de América desde allí", comenzaba explicando a sus seguidores. "Alguno de vosotros podrá venir a verlo, así que muy atentos. Yo ya no sé ni dónde vivo", concluía. Y no nos extraña: desde que arrancó 2020, Ibai ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado el mercado. Aunque siempre ha estado de alguna forma ligado al deporte, el que fue caster hace unos años no le cierra puertas a ningún proyecto que sea de su agrado y vaya acorde a sus valores. La Liga también contó con él para retransmitir algunos partidos, así que no es de extrañar que una competición como la Copa del continente americano haya contado con la presencia del que ya es considerado uno de los mejores streamers del mundo.

Tal y como apuntan desde la organización, "es una gran competición futbolística que tradicionalmente se ha retransmitido de forma limitada en España. Ahora, gracias a este acuerdo, los aficionados al fútbol podrán disfrutar en directo de los partidos entre las grandes selecciones latinoamericanas y de la retransmisión en vivo de la final desde PortAventura World a través de Twitch". El acuerdo, continúan explicando, "es un movimiento novedoso en el sector deportivo audiovisual, supone un nuevo impulso para avanzar en el modo de entender las nuevas formas de comunicar y de emplear los nuevos canales y las plataformas digitales como medio para comunicarse con la audiencia".

"Es realmente complicado vivir de ser streamer"

Como venimos diciendo, Ibai no tiene ningún tipo de límite que imposibilite alcanzar lo que se propone. Sin embargo, en numerosas ocasiones ha demostrado que tiene los pies en la tierra y el éxito no obnubila su visión. Ya lo hizo cuando recibió a Jordi Évole en su casa de Barcelona y confesó que le daba "muchísimo miedo" que la gente fuera como él: "A mí todo me ha salido muy bien, pero me da miedo que los chavales tengan como objetivo ser streamers. Esto no es normal que ocurra. Animo a los chavales a que hagan directo, pero que prioricen sus estudios, aunque después sea una mierda, pero es el camino más fácil".

“Nunca había estado con el entrevistado justo antes de la emisión. Pero es que @IbaiLlanos juega en otra liga. En #LoDeIbai sabréis por qué: natural, inteligente y con carisma. Ídolo de adolescentes... y no tan adolescentes. Un programa intergeneracional. pic.twitter.com/9zdFAXX1IL“ — Jordi Évole (@jordievole) March 7, 2021

Pero no es la primera vez que Ibai reacciona de esta manera al reflexionar sobre su situación actual. Hace unos días, un vídeo en su perfil de Twitter se hizo muy viral. ¿El motivo? El contenido tan claro, conciso y sincero que daba a todos aquellos jóvenes que quieren parecerse a él: "Antes he visto un tuit de una persona que hablaba sobre que tenía 4 viewers en Twitch y estaba obsesionado por subir y conseguir el afiliado. Yo desde aquí os digo que a todos los que me estáis escuchando que es realmente complicado vivir de ser streamer, así que no os fijéis en la vida que tengo yo. Yo enfocaría siempre el hecho de hacer streaming como una pasión y un pasatiempo, como hacemos todos. Yo recomendaría que siempre sigáis con vuestros estudios y que lo hagáis en vuestro tiempo libre. Si realmente os gusta ser creador de contenido, dedicaros a ello, pero siempre teniendo claras las prioridades en la vida", concluía.