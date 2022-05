El PSOE propone una ley abolicionista que multe a los consumidores de prostitución

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para abolir la prostitución, después de que retirara este miércoles su enmienda sobre este asunto de la llamada ley del 'solo sí es sí' para que pudiera salir adelante la norma del Ministerio de Igualdad. La propuesta socialista busca "la persecución efectiva del proxenetismo" y "sancionar a los hombres que acudan a la prostitución" con el fin de acabar con esta forma de "violencia contra las mujeres".

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha explicado en rueda de prensa España no puede seguir mirando hacia otro lado ante esta "grave violación de los derechos humanos", al tiempo que ha advertido de que si el PSOE tiene que ir solo en esta lucha, lo hará. "No es la primera vez, también pasó cuando llevamos la ley contra la violencia de género al Congreso y hoy es una realidad", ha subrayado Lastra.

Lastra confía en que la proposición de ley contará con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios, a pesar de los "vetos cruzados" que este miércoles se produjeron y que obligaron a retirar su enmienda sobre este asunto de la ley del 'solo sí es sí'. "Ya no habrá excusas para tramitar la abolición de la prostitución", ha sentenciado.

Lastra ha asegurado que "en ningún caso" se va a perseguir a las mujeres que ejercen la prostitución. "Queremos defender a las mujeres de la explotación sexual", ha subrayado.

La vicesecretaria general del PSOE ha defendido que luchar contra la peor forma de explotación no puede ser algo secundario y ha acusado al PP de hacer "trilerismo político" y faltar a su palabra al dar marcha atrás y no apoyar la enmienda que el PSOE iba a incorporar a la ley del solo sí es sí encaminada a la abolición de la prostitución y que finalmente retiró para no poner en peligro la norma.

(HABRÁ AMPLIACIÓN...)